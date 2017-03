«No había dinero para pagar a los proveedores de la campaña del PP»

La Guardia Civil ha interrogado a una decena de extrabajadores de la empresa Laterne, la agencia de comunicación que organizó la campaña del PP de 2007 cuando existen sospechas de que el partido se financió de manera irregular. Los empleados que han declarado ante los agentes coinciden en que la mercantil no tenía fondos para abonar los actos electorales. «No se pagaba a los proveedores. No había dinero», indicó una de las trabajadoras que estuvo a las órdenes del ya fallecido Vicente Sáez. La directora financiera insistió en esa misma línea: «La orden era no pagar a los proveedores».

En ese contexto destaca todavía más la extraña operativa de caja que los agentes han encontrado en la documentación aportada a la causa. Resulta «atípica», según los conocimientos de la directora financiera, porque la caja se suele utilizar para pagos menores. En cambio, en Laterne existen entradas de 400.000 euros en apenas dos semanas de abril de 2008 y salidas de más de 300.000 euros.

Las circunstancias anteriores confirmarían las sospechas iniciales de que la mercantil recibía fondos de las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento para costear los eventos. «Los trabajadores decían que unas empresas estaban pagando la campaña», añade esta testigo. En concreto, le habían preguntado por las sociedades Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega, Pavasal, Lubasa y Edival.

Otra de las empleadas del entramado empresarial de Vicente Sáez revela que disponían de un generoso presupuesto de publicidad, alrededor de un millón de euros. Una cifra que podría haber sido incluso superior porque en la etapa final «no escatimaron en nada» para asegurarse la victoria en las elecciones. Rita Barberá consiguió revalidar la alcaldía con mayoría absoluta.

Otra de las irregularidades que algunos admiten -por ejemplo, un fotógrafo que trabajó para el PP- y otros no saben dar una explicación es el cambio de conceptos en las facturas. Un diseñador gráfico es incapaz de ofrecer un relato coherente. Se limita a un «no sé por qué no puse el PP en la factura». Los mismos testimonios confirman que se facturaron 20.000 euros al PP nacional.

De igual modo, la presencia de Alfonso Grau en Laterne era constante. Tampoco debería extrañar ya que el vicealcalde se ocupaba de coordinar la campaña electoral del PP de Valencia y resulta lógica cierta labor de supervisión. No obstante, un testigo añadió que, en ocasiones, le obligaban a salir y se quedaba sólo Grau con el responsable de la mercantil. También acudieron a la sede de Laterne, pero en menor frecuencia, el concejal Alfonso Novo y la secretaria del Grupo Municipal Mari Carmen García Fuster.

Desde la agecia también facturaron otros 2.000 euros a la dirección nacional del partido

La empresa Orange Market, condenada por la financiación irregular del PP, también fue subcontratad por Laterne para un acto electoral. La mercantil investigada no contaba con personal suficiente para llevar adelante la campaña y subcontrataba la inmensa mayoría de servicios. Luego, el concepto en las facturas se cambiaba para «facilitar el pago», según un testigo. No querían dejar rastro de que se trataba de actos electorales. En otros casos, se utilizaban denominaciones extrañas como «azafrán» o «cebolla» para referirse a proyectos que sólo unos pocos conocían.

El testimonio de Jesús Gordillo, que reveló que Grau le dio 700 billetes de 500 euros para saldar las deudas con los proveedores, dio origen a esta investigación. Las pesquisas están incluidas en la pieza del blanqueo de 50.000 euros que mantiene imputados a todos los concejales actuales. Algunos de los trabajadores reconocen relaciones con las fundaciones dependientes del Ayuntamiento aunque no recuerdan si esos trabajos realmente se hicieron. La UCO sospecha que desde esas entidades también se financiaba la campaña.