Antonio Montiel seguirá como diputado pero no sabe si Podemos lo mantendrá como portavoz

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha asegurado este miércoles, tras anunciar que no optará a la reelección, que tiene "todas las ganas" y la ilusión de acabar la legislatura como diputado. Sobre si seguirá siendo el portavoz en las Corts, ha manifestado: "Estaré a disposición de la nueva dirección, espero que si tiene otro criterio lo podamos hablar, estoy al servicio del proyecto, estaré donde la organización me necesite".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, ante los que ha indicado que este mismo martes comunicó poco antes de realizar el anuncio la decisión que había tomado de no liderar candidatura al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al secretario de Organización, Pablo Echenique. Además, este miércoles acudirá al acto de Iglesias en València.

Montiel ha defendido la necesidad de un "proyecto integrador donde quepa todo el mundo" en Podemos, y ha incidido en que no consultó su decisión "con nadie", al ser preguntado sobre si la derrota de Íñigo Errejón ha influido en este paso.

"Tengo que servir a la organización y al proyecto, y lo voy a seguir haciendo y con más ilusión si cabe. No es un paso atrás, trabajaré para un proyecto integrador y si es posible una candidatura unitaria la apoyaré con todas mis fuerzas", ha aseverado.

Además, ha admitido que se siente "muy incómodo con la idea de acumular cargos" y Podemos "se merece que vayamos abriendo juego e incorporando a personas que han hecho un trabajo callado". A su juicio, los personalismos y las ambiciones "improductivas" son un error.

Preguntado sobre si el relevo en la Secretaría General de Podemos debería generar inquietud en el seno del Consell, ha indicado que "la inquietud les debe venir si hacen examen de conciencia" porque el Ejecutivo valenciano "da síntomas de que pierde el relato, pierde demasiado tiempo en cuestiones internas, falta visión, ambición, energía y trabajo".

Por ello, ha incidido, Podemos continuará sometiendo al Consell "a un marcaje estricto para el cumplimiento de los acuerdos". "La estabilidad del Botànic depende de los socios, no de Podemos".

Tiempo «miserablemente perdido» en la nueva RTVV

Montiel ha puesto como ejemplo de la gestión realizada por el Consell que los ciudadanos siguen "padeciendo la incompetencia" en la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión pública.

"Hace dos años, en agosto de 2015, hay quien nos reprochaba que no se abría el 9 d'Octubre por culpa de Podemos; ahora que todas las leyes están en vigor, que tenemos directora general, CVMC, presupuesto, resulta que no se puede abrir porque no se han previsto contrataciones, cuestiones de pura infraestructura técnica y física para poder llevar a cabo una reapertura en condiciones, me parece que se ha perdido miserablemente el tiempo", ha concluido.