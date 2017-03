La Diputación da 53.000 euros a Escola, una de las entidades que se mofó de la muerte de Barberá

valencia. La Diputación de Valencia ha dado a conocer el decreto por el que concede 53.100 euros a Escola Valenciana, la entidad que es coorganizadora de la plantà de una falla en Barcelona el pasado fin de semana en la que se mofaban de la muerte de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El decreto del diputado provincial delegado del área de Cultura es el número 02069 y viene fechado el pasado 15 de marzo, aunque el contenido del documento se supo ayer.

Escola Valenciana, Espai País Valencià, el ateneo L'Octubre, la antigua fábrica Can Saladrigas, la Colla del Drac y el Ayuntamiento de Barcelona fueron, según consta en el cartel anunciador, los organizadores de una jornada dedicada a la fiesta fallera, «falles populars» lo titulaban, en el barrio de Poblenou de la capital condal, celebrada el pasado sábado, a la que se añadió la charla de un artista fallero, Javier Santes, el viernes por la tarde. Al parecer, la entidad catalanista se ha querido desvincular de los organizadores, aunque el cartel en el que se anunciaba la celebración de los actos no dejó mucho lugar para la duda.

Esta jornada contenía una 'crida' de «les falles populars de Barcelona», la plantà y la cremà de la falla, además de una comida popular (una paella) y una cena prevista tras quemar el monumento plantado sobre la arena de la playa (Poblenou es el barrio situado entre el puerto olímpico barcelonés y el denominado Fòrum). La falla no era sino un cuerpo central, a modo de lápida, con forma de botella de una bebida alcohólica de marca británica que mostraba una imagen de Rita Barberá vestida con un traje chaqueta de color rojo alcaldesa. A los pies de la botella, una corona que decía «Tus compañeros del grupo mixto, Bildu y Compromís». «A un personatge etern que aquesta nit cremarà a l'infern», indicaba otro de los carteles que dedicaba a la fallecida senadora y exalcaldesa de Valencia la falla catalana.

La de la Diputación de Valencia no es la única dádiva que le ha caído a Escola Valenciana. El año pasado el conseller de Cultura, Vicent Marzà, que fue una de las referencias en Castellón de esa entidad hasta que fue nombrado para el cargo que actualmente ocupa, le concedió 51.000 euros, a los que habría que sumar otros 160.000 que Escola Valenciana iba a destinar a actividades como 'Cinema a l'Escola', 'La Gira' o sus 'trobades'. En conjunto, la Conselleria de Cultura le brindó unos 211.000 euros el año pasado.

Escola Valenciana opera, como su nombre indica, con especial incidencia en los colegios valencianos para promover la normalización lingüística del catalán en el territorio de la Comunitat Valenciana. Así lo atestiguan premios que le han sido concedidos en Cataluña precisamente por su defensa de la lengua hablada en la comunidad autónoma catalana, como el galardón Martí Gasull por su participación y difusión de la denominada «Plataforma per la llengua». Además, la Generalitat de Cataluña le concedió ayudas por unos 300.000 euros durante los tres últimos años en los que gobernó el PP en la Comunitat Valenciana, ya que la administración autonómica valenciana le había cerrado el grifo, al igual que también se lo había cerrado a Acció Cultural del País Valencià, además de cerrarle los repetidores de las señales de TV3.

Dinero para Acció Cultural

Aunque ahora, con la actual administración autonómica, provincial y municipal de Valencia, el grifo del dinero público está abierto tanto para Escola Valenciana como para la entidad que capitaneó Eliseu Climent y a cuyo frente está ahora Joan Francesc Mira, ACPV.

Precisamente en el mismo decreto que el diputado provincial delegado del área de Cultura, Xavier Rius, comunica que ha concedido 53.100 euros a Escola Valenciana, y en el que reconoce «la obligación de pago a cargo de la Hacienda Provincial», también se especifica que hay otro beneficiado del dinero de las arcas provinciales, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), con 180.000 euros.

Las subvenciones han sido concedidas dentro de la campaña destinada a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Valencia para el desarrollo de actividades culturales. Se han concedido a aquellas «que han sido justificadas y fiscalizadas favorablemente por la Intervención de Fondos» de la Corporación provincial.

Precisamente estas ayudas concedidas por Xavier Rius, uno de los diputados provinciales de Compromís y su portavoz en la Diputación, fueron las protagonistas de un enfrentamiento en la gestión de la Diputación. El presidente, Jorge Rodríguez, del PSPV, firmó el pasado 15 de diciembre un decreto en el que subvencionaba a estas dos entidades con el dinero que finalmente han recibido, pero también concedía 112.500 euros a Lo Rat Penat, la entidad centenaria valenciana.

Rius se movió para tumbar a Lo Rat Penat del decreto presidencial y lo logró casi al instante. Reclamó un informe a la Unidad de Normalización Lingüística de la Diputación para que analizase cómo utilizaban las normas de la AVL las entidades que habían solicitado las ayudas de la Diputación. Escola Valenciana y Acció Cultural del País Valencià pasaron ese corte, pero Lo Rat Penat no. Lo Rat Penat usa les Normes del Puig, al igual que el área de lengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, una normativa netamente valenciana, no como la AVL cuyo referente es l'Institut d'Estudis Catalans. El portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia eliminó la ayuda a Lo Rat Penat, que a pesar de recurrir ante la Diputación, la corporación provincial aún no le ha respondido, aseguran desde esta entidad.