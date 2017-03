Javier Fernández carga contra el modelo de partido de Pedro Sánchez

El presidente de la gestora que dirige el PSOE desde el pasado 1 de octubre, Javier Fernández, ha aprovechado esta mañana la apertura del foro político que discutirá la ponencia del próximo congreso federal para alertar sobre los peligros a los que aboca, a su juicio, un modelo de partido como el que propugna el exsecretario general, Pedro Sánchez, al que no obstante ha eludido citar de manera directa. “La política es capacidad para generar consensos y manejar disensos”, ha advertido casi seis meses después de la abstención que facilitó la investidura de Mariano Rajoy y evitó unas terceras elecciones en menos de un año a los españoles.

Fernández ha defendido durante su discurso la importancia de los partidos políticos como organizaciones jerarquizadas que trabajan para resolver los problemas de la gente y lo hacen de manera colectiva, en reunión. “Pero democratizar el partido no es convertirlo en una asamblea permanente ni avanzar hacia una organización más débil y un liderazgo más fuerte; no es apostar por un partido más plebiscitario que deliberativo; no es una organización entregada a guardias pretorianas atrincheradas pero tampoco un partido sin ideas ni proyecto al servicio de un líder que reclame autonomía y exija confianza”, ha dicho en una clara referencia a lo hecho por Sánchez durante sus dos años de mandato.

El líder interino del PSOE ha argumentado también que “cambio, moderación y un discurso único en toda España” fueron los elementos que en en su momento hicieron grande al PSOE. Y ha defendido la idea de España como un “único espacio compartido”. “La gente tiene que saber que lo que hicimos en Granada (donde el PSOE aprobó una propuesta de reforma federalizante de la Constitución) fue abrir un espacio entre el independentismo disgregador y la ausencia de cualquier plan para liberar esa tensión autodestructiva”, ha dicho. Así, ha defendido la diversidad sin privilegios y se ha reivindicado frente al PP. “Somos nosotros los que llevamos la patria en la cabeza y en el corazón pero no en la entrepierna”.

A lo largo de toda la jornada, los socialistas debatirán ahora acerca del documento que se convertirá en la ponencia marco del próximo congreso y que se abrirá a enmiendas a partir del próximo 1 de abril, cuando un Comité Federal convocará oficialmente el cónclave del 17 y 18 de junio, que incluye primarias a la Secretaría General en mayo.

El primer partido de la oposición ha tardado seis meses en dar ese paso. La gestora defendió en un primer momento que, dado el clima de confrontación interna generado en los últimos meses del mandato de Sánchez (al que se forzó a dimitir) hacía falta un periodo de descompresión. Los críticos con la dirección interina siempre argumentaron, en cambio, que todo respondía a un plan de Susana Díaz para que el tirón de Sánchez entre las bases se fuera diluyendo y para empezar a ordenar su sucesión en Andalucía. El hecho cierto es que hoy los ánimos siguen tan enconados como en 1 de octubre.