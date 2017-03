El presupuesto de la nueva televisión sólo prevé contratar a 70 personas este año

Solamente 2,7 millones de euros para la contratación de personal, menos de 70 profesionales, es la cantidad que refleja el presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació para el año de la puesta en marcha de À., la nueva radiotelevisión valenciana.

Las cuentas de la nueva televisión hacen difícil aventurar que a lo largo de este año alguien que viva en la Comunitat Valenciana pueda tomar el mando de su pantalla plana o de tubo catódico, elija el canal de la antigua Canal 9 o de Punt 2 y pueda disfrutar o sufrir de una programación al uso en el canal autonómico valenciano.

La intención de la nueva directora del ente, Empar Marco, expresada en su comparecencia en Les Corts, es la de hacer una radio televisión pública con unos 500 empleados, lejos de los 1.800 que acabó teniendo RTVV. Pero esa cifra anunciada por Marco está muy lejos de las posibilidades de contratación que se le ofrece para este año. En sueldos y salarios el gasto fijado para este 2017 asciende a 2,1 millones de euros, a los que hay que sumar otros 630.000 euros para las cargas sociales. A una media de 40.000 euros anuales, con gastos sociales incluidos, la nueva RTVV puede permitirse la contratación de menos de 70 profesionales para este ejercicio.

El presupuesto global asciende a 55 millones de euros que salen exclusivamente del dinero de los valencianos, puesto que no se prevé un solo céntimo de ingresos que no proceda de los impuestos. De ahí que esto se convierta en un elemento más para inferir que es muy difícil que en este 2017 pueda verse una programación normalizada en los domicilios de quienes vivan en Castellón, Alicante o Valencia. Si no hay ingresos por publicidad se supone que no habrá anuncios a lo largo de la programación.

Ademas, Empar Marco, durante su comparecencia parlamentaria, se mostró partidaria de no iniciar una programación en pruebas de la nueva televisión. Otra cuestión será lo que finalmente pueda suceder.

La Generalitat tiene fijadas dos aportaciones que suman los 55 millones de euros del presupuesto: poco más de 50,9 millones de euros en transferencias corrientes y algo más de cuatro millones en transferencias de capital.

Los presupuestos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació tienen tres objetivos, según consta en el texto hecho público ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. El primero es «poner en uso el servicio público autonómico de televisión, radio y plataforma multimedia», lo cual no significa que se inicien las emisiones, sino que las instalaciones quedan preparadas, como se especifica al aclarar que son «actuaciones para recuperar y poner en uso los recursos y las infraestructuras».

El segundo de ellos es «iniciar la recuperación del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana», con la apertura de expedientes de compra de productos audiovisuales.

El tercer objetivo es la «adquisición, mejora y contratación de los recursos necesarios», que supone la apertura de expedientes de compra de bienes y servicios para las instalaciones.

En la penúltima página del presupuesto se identifican objetivos estratégicos y los «problemas sobre los que se actúa»: la prestación del servicio público autonómico de televisión, radio y plataforma multimedia, instalaciones para la prestación de ese servicio, el equipamiento técnico y los recursos humanos.

En cuanto a los «objetivos y acciones a desarrollar» el primero de ellos es recuperar el centro de producción de Burjassot como sede de los servicios de televisión, radio y plataforma multimedia, la creación de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació y la integración de À. en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), de la que se dio de baja el anterior Consell tras aprobar el cierre de Canal 9.

En las cuentas de la nueva televisión valenciana se arrastra una deuda del presupuesto del año pasado, 26 millones de euros, que constan en el apartado de «deudores diversos». En el ejercicio económico anterior la Generalitat, por lo visto, no realizó las aportaciones de capital previstas para la ahora llamada À. (apunt), al margen de los 13.690 euros en sueldos a los que tuvo que hacer frente.

El presupuesto para el actual ejercicio destina, además, cuatro millones de euros a inversiones reales, cuando se ha estado poniendo de manifiesto que muchos equipos de la extinta Canal 9 se encontraban obsoletos. También dedica 11,3 millones a la compra de bienes corrientes y a gastos de funcionamiento.

Uno de los mayores gastos que estipulan los números de la futura televisión para este 2017 son los 36,8 millones de euros en transferencias corrientes, que están inscritos en el capítulo 4. Esta cantidad se integra en el apartado de subvenciones de explotación en el exterior. Lo que es lo mismo, más de la mitad del presupuesto de este año se va a ir en el pago de subvenciones.

Al margen del contenido del presupuesto, el grupo popular en Les Corts está pensando seriamente en recurrir los números de la futura televisión valenciana ante el TSJCV. Los números lo ha aprobado el Gobierno valenciano pero no han pasado por las manos de los diputados autonómicos. Los populares consideran que tenía que haber sido el parlamento valenciano el que hubiera tenido que aprobar esas cuentes y no el Consell

El diputado autonómico del PP responsable del área de Economía, Rubén Ibáñez ya manifestó en el debate de los presupuestos de la Generalitat para 2011 que no constaban las cifras que se manejaban para la televisión.

El recurso se basaría en el incumplimiento de tres artículos de la ley de presupuestos y la ley de Hacienda. Desde el PPCV indicaron que los 55 millones que la ley de presupuestos consignó para la nueva radiotelevisión no figuraban entre las entidades del sector público empresarial, sino en el apartado de gastos diversos, para evitar que pudieran presentarse enmiendas.