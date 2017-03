El PPCV rendirá tributo a Rita Barberá pero no ve claro hacerla ya presidenta de honor

La dirección regional del PP valenciano reconocerá la figura de Rita Barberá durante el congreso que se celebrará los días 1 y 2 de abril. El equipo de Isabel Bonig ha recibido con cariño la enmienda presentada por el senador Pedro Agramunt y que propone nombrar presidenta de honor «inmediatamente después de la aprobación de los estatutos» del PPCV. De hecho, el texto encaja a la perfección con el artículo 18 de la ponencia que dirige Loreto Cascales, y que permite nombrar a una persona para que ocupe ese puesto, a propuesta del presidente regional y en el transcurso del congreso del partido. «Este reconocimiento también se podrá otorgar a título póstumo», se recoge en la misma ponencia.

La redacción del artículo parece pensada incluso para Barberá. Sin embargo, existe algun inconveniente que podría dificultar esa designación. Los estatutos del partido, el conjunto de normas que marcan la organización del PP, son los que se aprueban en el congreso nacional -el último, el pasado febrero en Madrid-. Las ponencias de estatuto regionales tienen en realidad carácter de reglamento, que desarrolla esos estatutos nacionales. El congreso de los días 1 y 2 de abril aprobará el texto valenciano. Pero la validez definitiva no se obtendrá hasta que la dirección nacional les dé luz verde -debe revisarse para evitar que se aprueben contradicciones con el texto aprobado en Madrid-.

«No vamos a caer en la trampa de nadia», advierte un cargo del PPCV sobre la intención de la enmienda

Es decir, el PPCV aprobará un texto que, en realidad, no fijará el nuevo organigrama del partido hasta el siguiente congreso. En teoría, según las fuentes consultadas por este diario, aunque la ponencia se apruebe el sábado por la mañana, Isabel Bonig no podría presentar por la tarde su equipo con un presidente de honor, porque los nuevos estatutos aún no habrán entrado en vigor. Ni siquiera aunque, tal y como propone Agramunt, los estatutos del PPCV incorporaran una mención expresa a Rita Barberá -pese a que este tipo de textos no suele hacer referencias concretas a las personas que ocupan las responsabilidades, sino a la existencia de esos cargos.

Porque lo que defiende el senador y presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es que se cite con nombres y apellidos a la exalcaldesa, y que su nombramiento sea inmediato. El texto de su enmienda -que se añadiría al texto que ya figura en la ponencia de estatutos sobre la presidencia de honor-, señala textualmente que «la figura de Rita Barberá Nolla, alcaldesa histórica del Partido Popular en Valencia, debe tener una especial relevancia y consideración en la elección del Presidente de Honor del PPCV. Su incansable trabajo y extrema dedicación al PP durante toda su vida son motivos de reconocimiento por parte de nuestra organización, por lo que será una figura imprescindible tanto en el ámbito ideológico como estratégico del partido. Es por ello que Rita Barberá Nolla será nombrada Presidenta de Honor del PPCV inmediatamente después a la aprobación de estos estatutos».

Las fuentes de la dirección regional consultadas se mostraron convencidas de poder encontrar una solución que permita hacer el reconocimiento que Barberá se merece -fallecida el 23 de noviembre-. «No vamos a caer en la trampa de nadie», proclamó un cargo del partido al ser preguntado por si la intencionalidad de la enmienda pudiera ser dejar en evidencia a la cúpula del PPCV, que en su día dio luz verde a la reprobación de la exalcaldesa en Les Corts -salpicada entonces por el caso Taula-. Agramunt está considerado como una persona de confianza del líder provincial, Vicente Betoret.