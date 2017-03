«Si los políticos que omiten el deber de control malversan, habrá que abrir más cárceles»

Augusto César Tauroni lleva unos días de permiso. Antes de regresar a la cárcel de Picassent, acepta contestar un cuestionario. Las preguntas se envían por correo. No existe posibilidad de repreguntar.

¿Qué ocurrió el lunes? Usted iba a declarar y, de repente, el fiscal no aparece y dice que ha ocurrido algo muy grave. El caso Cooperación nunca deja de sorprender.

El lunes teníamos previstas unas reuniones con algunas partes para cerrar unos flecos que quedaban pendientes. Por razones externas a nosotros, no se celebraron. El fiscal es una persona trabajadora, seria y responsable. Si decidió que no era oportuno acudir, estoy seguro que le asisten poderosas y fundadas razones. Lo prudente es esperar a que la situación se aclare para reanudar la declaración.

¿Usted admite que ha robado?

No se me acusa de robo. Creo que mi obligación es contar los hechos tal y como sucedieron. Yo ya admití que trasladé a un entorno especial, como es el de las ONG´s, una forma de hacer las cosas más propia de una empresario. Muchas empresas trabajan para ONG´s, pero con la que estaba cayendo entonces fue un error, inapropiado y posiblemente objeto de reproche.

Su colaboración con la Justicia implicará la confesión de una trama delictiva. ¿Cómo se inició?

Mi colaboración supone un relato veraz de los hechos, asumir la condena y resarcir a la administración. No sé si la palabra correcta es «trama delictiva», pero lo que sí sé es que contaré la verdad caiga quien caiga.

¿Qué papel tenía Blasco en aquel entramado?

Es evidente que el papel del señor Blasco era importante debido al cargo que ocupaba, pero se aclarará en su momento. En la sentencia, la condena a Blasco fue de «malversación por omisión». Si todos los políticos que omiten el deber de control malversan, habrá que ir abriendo más cárceles. No le exculpo ni justifico, pero en otros casos se les exculpa.

¿Qué motivos le llevan a querer pactar ahora con la Fiscalía Anticorrupción cuando ha cumplido ya casi toda su condena?

Las conversaciones se iniciaron hace más de un año para que se esclarecieran los hechos. La Justicia tiene sus procedimientos, sus plazos y, a veces, puede tenerse la sensación de que no se mueve cuando realmente sí se avanza. Créame cuando le digo que todos tenemos interés en terminar esto.

¿Ha influido que usted usara un ordenador en prisión con conexión a internet? La fiscalía pidió que se revisara el aparato por si usted había hecho alguna gestión para mover su patrimonio.

Fueron unos hechos que se produjeron en prisión y que nada tiene que ver con la causa, pero entiendo que la Fiscalía quiera comprobar que no se hizo un uso inapropiado. Le aseguro que dentro de lo irregular de la situación, no se movió patrimonio alguno. No se ha hecho ningún movimiento de este tipo, al contrario. Todo lo que hemos hecho ha sido lo necesario para que se conservara y gracias a ello los bienes podrían utilizarse para la responsabilidad civil.

Desde que da el paso para colaborar, ¿alguien le ha amenazado? ¿se ha sentido perseguido?

Pues la verdad es que desde que esto comenzó hace ya más de un año han pasado una serie de cosas muy sospechosas y que me han perjudicado gravemente. Parece que haya por ahí una mano negra que está evitando por todos los medios que todo esto se aclare. Se está investigando y soy el primer interesado en que se sepa.

¿Tiene dinero para devolver la cantidad malversada? Cómo lo haría?

Al entrar en prisión preventiva, más de 3 años, perdí mi casa, mi empresa... Todo lo que tenía. He podido mantener algunos bienes en el extranjero. Hasta donde yo sé hay interés por parte de todos los investigados en pagar, falta encontrar el mecanismo apropiado.

-¿Cómo ha sido su relación con Blasco en la prisión? ¿Le ha dado algún consejo?

-La relación era correcta. Los consejos que le di fueron en el sentido de tratar de colaborar con la Justicia, que terminara todo esto lo antes posible y pasar página. Se trata de aprovechar el tiempo, reflexionar, tratar de sacar algo positivo y volver a la libertad para continuar su vida.

¿Cree que la posición de las acusaciones populares, como la coordinadora de ONG´s, impidieron el primer acuerdo?

Bueno, yo no diría tanto. La Coordinadora está formada por decenas de ONGs y cada una tiene su opinión, respetable por supuesto. Pero no es fácil llegar a un consenso. Desgraciadamente, entidades que han hecho un uso incorrecto de los fondos había muchas y las continuará habiendo, pero todos miran a la de al lado y no se dan por aludidas. Por supuesto, en un caso mediático como este, hay muchos intereses creados. Hay quienes quisieran que el caso durara hasta la eternidad para continuar sacando rédito del mismo. Nuestra sociedad necesita hacer un 'reset'. Limpieza y a continuar, pero sin guardar la escoba porque la suciedad siempre vuelve. Lo que hay que hacer es incrementar los controles, pero me temo que no aprendemos de nuestros errores.

Usted dijo que su verdad implica a personas que se han quedado fuera del procedimiento. ¿Puede concretar? Algunos pensaron que se trataba de Josep María Felip, absuelto en la primera pieza del caso.

Precisamente por ser mi verdad, es subjetiva. Yo sólo voy a contar lo que sé. La tarea de encausar le corresponde a otros. Es mi opinión personal que ciertas personas engañaron a las partes para librarse de la quema. No es fácil recurrir a testimonios de personas que dejan de estar imputadas a cambio de una 'colaboración' que puede encerrar mentir a cambio de algo.