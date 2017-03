Arranca la comisión sobre Ciegsa fuera del plazo legal y con su presidenta en Colombia

valencia. La comisión sobre Ciegsa dio luz verde ayer a su plan de trabajo. La hoja de ruta se estableció sin la presencia de la presidenta de este órgano parlamentario, Marian Campello, de viaje por Colombia. La comisión no cumple los plazos preestablecidos cuando se aprobó hace trece meses en un pleno de la Cámara, ni se ha tomado la precaución de solicitar las preceptivas prórrogas para evitar saltarse todos y cada uno de los plazos de su actividad.

Hasta el 25 de marzo y desde el pasado día 16, tres diputadas de Les Corts se han sumado a un viaje vinculado a la defensa de los derechos humanos y centrado en San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, Colombia.

El grupo parlamentario Compromís sufraga parte del viaje de las dos parlamentarias (la tercera es Cristina Cabedo, de Podemos) que permanecen allí, Isaura Navarro y Marian Campello. Esta última, sin embargo, debía presidir ayer la comisión que aprobó el plan de trabajo de una investigación que Les Corts aprobó en febrero del año pasado. Como Campello prefirió estar a 8.300 kilómetros de distancia (el viaje no lo organiza Les Corts, sino que las diputadas se han sumado a al expedición invitadas por una asociación), tuvo que ser el diputado de Ciudadanos Tony Woodward quien presidiese.

La comisión, según la resolución del presidente de Les Corts, Enric Morera, con fecha 10 de febrero de 2016, debía constituirse, como máximo, en mayo del año pasado. Arrancó siete meses más tarde, en septiembre, momento desde el cual disponía de medio año para desarrollar la investigación sobre Ciegsa. Sin embargo, es ahora, sin que nadie haya previsto prorrogar su duración, cuando se aprueba el plan de trabajo. Los impulsores de la comisión justificaron la dilación en que Les Corts está saturada de investigaciones, curiosamente, todas promovidas por ellos mismos y que no sólo colapsan los servicios técnicos de la Cámara sino que, según fuentes vinculadas al propio tripartito, saturan de trabajo a los servicios técnicos del Consell que deben facilitarles la documentación que requieren para trabajar.

El calendario sobre Ciegsa contó con el apoyo del tripartito y Ciudadanos. No así con el del PP, que proponía otros plazos más intensos. De hecho, para el PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, los populares quieren «ventilar» la comisión en dos meses, con un plan de trabajo «inasumible» que trata de poner un «ritmo frenético» y un calendario «ambiguo y no estructurado», con el objetivo de que no se investigue «demasiado» y evitar que salga a la luz lo que de verdad ocurrió. Como el tripartito y Ciudadanos quieren que el alumbramiento se prolongue, han decidido alargarlo más allá del actual verano. De este modo, la comisión que Les Corts aprobó crear en febrero de 2016 puede aprobar sus conclusiones dos años después. Para evitar ese «ritmo frenético» se celebrarán sesiones cada 15 días y acudirán 26 comparecientes, entre ellos el expresident de la Generalitat Francisco Camps el 8 de mayo, así como a los exconsellers Esteban González Pons y Gerardo Camps, los días 28 de abril y 22 de mayo, respectivamente, además de otros altos cargos vinculados a Ciegsa durante el tiempo en que el PP lideró el Consell.