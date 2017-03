El tripartito y Cs instan a Puig a que exija que se desmantele la Central Nuclear de Cofrentes

valencia. Al PSPV en Les Corts no le gustan las centrales nucleares. Votará a favor de que la planta de Cofrentes se desmantele. Los socialistas se suman a Compromís y Podemos, así como a Ciudadanos, todos juntos contra la actividad del recinto, un pacto que se traduce en la Proposición No de Ley que ayer se tramitó en la Junta de Síndics de la Cámara para que se debata en el próximo pleno parlamentario. La iniciativa, que cuenta con el beneplácito de todos los partidos excepto el PP, insta al Consell que preside el socialista Ximo Puig a exigir al Gobierno central al cierre y desmantelamiento de la Central de Cofrentes, que no se autoriza la construcción del almacén temporal de residuos dentro de los terrenos de la planta valenciana y que se modifique el marco normativo «que ha paralizado la implantación de las energías renovables».

La posición del grupo parlamentario del PSPV choca con la de su alcalde en Cofrentes, Salvador Honrubia. El socialista, además, es el presidente de turno de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), de la que forman parte 63 municipios de las zonas de influencia de las siete plantas existentes (incluida la clausurada Zorita) y del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba).

En esos municipios, según explicó Honrubia hace un mese en tras una reunión de la AMAC, «no existe el debate» y además puso como ejemplo su localidad, Cofrentes, en la que, según confiesa, «se sabe lo que las centrales generan, ingresos y riqueza». La percepción de Honrubia es radicalmente distinta a la de los socialistas en Les Corts, que apoyan desmantelar la planta.

«Al final, cuando entras en la dinámica de lo que mueve y genera una central alrededor de estas zonas, estas a favor porque genera empleo, riqueza y un modo de vida al que en estas zonas están acostumbradas», señaló a mediados de febrero el primer edil de Cofrentes, que se queda sin el apoyo de su partido en la defensa de esa generación de «empleo, riqueza y un modo de vida».

El periodo de funcionamiento útil de la central acaba en 2021 y el tripartito opta por no prorrogarlo. La portavoz del PP, Isabel Bonig, defendió ayer que la energía nuclear «es necesaria» y ha dicho que los populares son partidarios de prorrogar la vida útil de la central «con todas las garantías».