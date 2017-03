Tauroni: «Con la verdad alguno que se ha librado puede verse afectado»

La confesión de Tauroni, con el recorrido actual, ya serviría de guión para una serie de televisión. Reúne un poco de todos los ingredientes que aglutina la ficción española más reciente. Reuniones secretas en prisiones, negociaciones que se rompen, conexiones clandestinas a internet desde la cárcel, un cabecilla que quiere confesar y que supuestamente se encuentra con todos los impedimentos y, por último, enigmáticos silencios. La realidad es que a día de hoy todo es un fenomenal embrollo. La atmósfera todavía se enrareció más hace unas horas cuando se difundió un misterioso episodio. Al parecer, se produjeron unos hechos que afectarían a la libertad y seguridad de alguna persona que, en principio, no estaría relacionada con la causa. Fuentes conocedoras de estas circunstancias -¿amenazas?- prefieren no comentar este asunto, y deslizan que también existe un desencuentro en la devolución del dinero.

Desde la Coordinadora de ONG´s, que ejerce la acusación en la causa, mostraron ayer su extrañeza ante los sorprendentes acontecimientos, pero recordaron que estas negociaciones se han llevado únicamente con Anticorrupción y ellos han estado al margen. La primera propuesta que se les hizo llegar, hace ya muchos meses, fue rechazada porque no aseguraba la devolución del dinero y la rebaja de pena era inasumible para la entidad. A partir de entonces, Tauroni decide tomar la iniciativa e inicia la guerra por su cuenta. Y parecía que todas las piezas iban a encajar definitivamente ayer... Pero no. La ausencia del fiscal, motivada en parte por los sorprendentes hechos de las últimas horas, llevó a una situación un tanto absurda. Un preso que quiere confesar ante la juez sus delitos, pero que finalmente no lo hace a la espera de que se aclare toda esta rocambolesca historia.

Augusto César Tauroni, en declaraciones a LAS PROVINCIAS horas después de su salida de la Ciudad de la Justicia, insistía en esta misma idea: «Quiero pagar mi parte y puedo hacerlo. Y tengo esa intención desde hace un año». De hecho, apuntaba que se trata de uno de los procesados que contaría con bienes suficientes para hacer frente a la cifra de 800.000 euros que otras fuentes sitúan en 600.000. Tauroni habla de la venta del famoso yate para liberar las hipotecas que todavía pesan sobre los apartamentos de Miami y de esta forma venderlos y obtener liquidez.

No obstante, estos bienes se encuentran embargados por el Tribunal Superior de Justicia por la sentencia de la primera pieza del caso Cooperación. Se ignora de qué forma se puede articular una medida de este tipo. Algunas fuentes apuntaron que esas propiedades no se han podido vender, tal y como ordenó el TSJ, porque están a nombre de una sociedad. El futuro colaborador de la Justicia quizá podría desbloquear esa situación.

Tauroni evitó ayer adelantar el contenido de su declaración que confía en que algún día se produzca. Pero sí ofrece alguna perla de sus posibles consecuencias: «Voy a contar mi verdad y en ella alguno que se ha librado puede verse afectado. Voy a dar razones más que suficientes para que alguno que se ha escapado vuelva y otros entren», adelantó. Fuentes de las acusaciones, en cambio, parece que han enterrado cualquier tipo de acuerdo. «Había pedido un permiso para preparar esto -su comparecencia- y el día de antes me llaman y me cuentan que ha pasado algo muy grave». El empresario afirma que no conoce más detalles de qué puede haber ocurrido, pero que no está relacionado con él. De hecho, se considera víctima de unos hechos colaterales.

No es la primera vez que Tauroni cambia de planes a última hora con independencia de los motivos que lo impulsen. El precedente se sitúa hace más de un mes. El empresario pidió anular su comparecencia, que él mismo había solicitado, tras romperse -una vez más- las negociaciones. Pareció que era un desacuerdo económico lo que motivaba el aplazamiento. También se habló de que la defensa del condenado quería esperar al contenido de la investigación sobre el ordenador que se le decomisó a Tauroni en la cárcel. Sin embargo, esta segunda petición del empresario se ha producido sin que se conozca todavía ningún detalle de esas pesquisas, lo que evidencia que aquel no era el motivo real de la suspensión.

También entonces se proclamó que todo había terminado y que irían a juicio. Pero nadie descarta a día de hoy un nuevo vuelco en esta montaña rusa en la que se ha convertido el asunto. Sería probable que la confesión de Tauroni -fallida o no- incorporara un tercer capítulo y nuevas sorpresas.