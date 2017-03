Mónica Oltra, sobre un viaje como el de Rafael Climent: «No es el coste, sino que alguien dé rienda suelta a sus caprichos»

'Y usted dirá: «¿Y usted se escandaliza señora Oltra, por 3.600 euros con todo lo que hemos robado?» Pues sí, mire, me escandalizo, me escandalizo porque no es la cantidad, es el hecho de que alguien se piense que con el dinero de los valencianos puede hacer cualquier cosa y dar rienda suelta a sus caprichos»'. El Boletín Oficial de Les Corts con fecha del 19 de octubre de 2011 recoge una intervención de Mónica Oltra, la actual vicepresidenta del Consell, que le preguntaba al entonces titular de Hacienda, José Manuel Vela, por una serie de viajes cargados a la caja fija del Consell.

En su intervención, la líder de Compromís aprovechaba para cuestionar algunos de los conceptos incluidos en ese desplazamiento -en concreto, uno a Roma del que fuera conseller Juan Cotino-. Mencionaba, por ejemplo, una comida para ocho personas en Madrid, con un coste por persona de 55 euros. Citaba también la utilización de una limusina para un desplazamiento y remarcaba el hecho de que ese gasto se hubiera producido en años de pleno apogeo de la crisis.

Las referencias de Oltra resultan llamativas al hilo de los gastos realizados por el conseller de Economía, Rafael Climent, que se desplazó hasta Singapur apenas recién llegado al cargo. Las facturas del coste del desplazamiento, manutención y alojamiento del responsable del Gobierno valenciano -destapadas ayer por este diario- suman un gasto de 3.000 euros, incluyen la utilización de un servicio de limusinas, una cena en el Palm Beach Seafood Restaurant, de Singapur, y el gasto de 1.120 euros por cuatro noches de hotel en The Ritz-Carlton Millenia Singapore. El total de la factura de Climent superó los 3.000 euros. El conseller viajó acompañado de la entonces directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella -que dimitió a mediados de 2016-. El desplazamiento de la entonces alto cargo supuso un gasto de otros 3.000 euros. El de ambos, juntos, alcanzó los 6.000 euros. Climent, nada más regresar de aquel desplazamiento, proclamó en una entrevista que se había dado cuenta de que «el capitalismo mata».

El PP pregnta a Oltra si le parece «ético o estético» el viaje a Singapur del conseller

Igual que Oltra, el exlíder de EU Ignacio Blanco protagonizó alguna intervención en la Cámara autonómica en la que se mostró muy crítico con este tipo de viajes. Blanco llegó a proclamar en mayo de 2013 -durante una comparecencia del Interventor de la Generalitat- que aunque seguramente eran cuestiones menores económicamente, 'es una cuestión de moral personal. ¿Cuándo se van a cansar de robar? De verdad. ¿Cuándo?'. En otro momento, añadió Blanco, también sobre un viaje de Cotino: 'Porque esto, para la gente, es robar: es chupar del bote; es aprovechar el disponer de recursos públicos para subvencionarse los taxis, el gimnasio, las comilonas...'

El viaje tuvo lugar en julio de 2015, recién aterrizado Climent en la conselleria de Economía. Desde este departamento se explicó ayer que el alto cargo acudió a Singapur para participar en la conferencia empresarial MIT, un programa que integra a «diferentes regiones del mundo con mucho potencial emprendedor».

Economía subrayó que la factura correspondiente a Limousine Services corresponde a un servicio de taxi, aunque el vehículo utilizado, se aseguró, fue un monovolumen -la misma explicación que dio en su día Cotino, y que no impidió las críticas de Oltra-. Se cenó en el Palm Beach Seafood Restaurant, aunque, según la conselleria, «en ningún caso se trataba de una marisquería». La conselleria proclama además que Climent «es, sin duda, uno de los consejeros de Economía más austeros de la historia de la democracia». De hecho, asegura que Climent «siempre que es posible trata de viajar sin pernoctar o de optimizar los viajes en coche». Las aclaraciones de la conselleria no hacen referencia alguna a los 1.120 euros del coste de las cuatro noches de hotel en The Ritz-Carlton Millenia Singapore, a razón de 280 euros la noche. Un coste que se repite en el caso de la exdirectora general Cucarella.

Por otro lado, la portavoz adjunta del grupo popular, Eva Ortiz, preguntó el marters a Oltra si le parece «ético o estético» el viaje a Singapur de Climent y exigió una explicación por los gastos de lujo con dinero público. «Oltra tendrá que decirnos si le parece bien que mientras hay mucha gente pasándolo mal, deja sin pagar a los dependientes o castiga a los centros especiales de empleo, haya altos cargos alojados en el Ritz-Carlton de Singapur desplazándose en limusina». Ortiz dijo que ahora «ya sabemos porqué este Consell está obsesionado con recaudar más y sube los impuestos a la empresa familiar y a los ciudadanos: para sus viajes de lujo».