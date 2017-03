El juez Yllanes y un guardia civil de Podemos se desmarcan de los agresores de Alsasua

El juez Juan Pedro Yllanes y el guardia civil Juan Antonio Delgado, ambos diputados de Podemos, no han firmado el manifiesto de su grupo parlamentario en solidaridad con los nueve jóvenes imputados por un delito de terrorismo por la agresión a varios guardias civiles de Alsasua (Navarra).

Esta mañana varios representantes del grupo parlamentario de Unidos Podemos van a mantener una reunión con los familiares de los nueve jóvenes de que han sido imputados por actos de terrorismo por la agresión a los guardias civiles de la citada localidad navarra, tras lo que presentarán un manifiesto que, según anunciaban en la convocatoria, está firmado por la totalidad del grupo.

No obstante, el juez Juan Pedro Yllanes y el exportavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Juan Antonio Delgado han confirmado a Efe que no han firmado tal manifiesto. Yllanes ha añadido además que de haberle consultado "no lo hubiera firmado", mientras que Delgado ha dado su opinión en las redes sociales.

"Desde el minuto uno hemos estado con las víctimas de Alsasua, con los guardias civiles agredidos y sus parejas. Lo demás son manipulaciones", ha escrito en su perfil de Twitter Delgado, quien también ha confirmado a Efe que no ha firmado el manifiesto.

Según la convocatoria del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recibirá esta mañana a las 11.00 en el Congreso a los nueve imputados por delitos de terrorismo. El objetivo de la reunión -señala- es "presentar un manifiesto que ha firmado la totalidad del grupo, señalando la evidente desproporción de que los hechos sean enjuiciados como delito de terrorismo y llevados a la Audiencia Nacional".