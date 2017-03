Podemos no formará parte del nuevo partido de Ada Colau

Tras el congreso de Vista Alegre II en Madrid, a Podemos se le abre otro foco de tensión interna. Podem, la marca de Podemos en Cataluña, no participará en la creación del partido que Iniciativa per Catalunya, Equo y los Comunes de Ada Colau ultiman para las próximas elecciones catalanas. La nueva formación, que está previsto que nazca el próximo 8 de abril, pretendía hacer una confluencia de toda la izquierda alternativa catalana no independentista, pero de entrada los morados ya se desmarcan del proyecto.

Así lo han decidido las bases del partido Podem, que convocó una consulta interna para tomar una determinación. El secretario general, Albano Dante Fachín, ha dado a conocer esta mañana los resultados de esta consulta, que ha registrado una participación muy baja, por debajo del 10%. En concreto, solo han votado el 7,5% de los 52.000 simpatizantes que tienen los morados en Cataluña. El 62% de la bases han rechazado la confluencia orgánica, frente al 37% que sí la quería.

El nuevo partido de Colau, que todavía no tiene nombre, sufre un importante revés poco antes de nacer y limita las aspiraciones de Xavier Domenèch y la alcaldesa de Barcelona de formar una alternativa a ERC y al PDeCAT con aspiraciones en el Parlamento catalán. Dante Fachín ha asegurado esta mañana que la consulta interna ha sido un éxito y que será vinculante, a pesar de la baja participación.

Podem ha emplazado al resto de fuerzas a hacer una nueva propuesta de confluencia, aunque en los últimos días ha abierto la puerta a sumarse al proyecto a través de una coalición para las elecciones. Básicamente, el problema que esgrimía Podem era el reparto de poder interno entre los distintos partidos de la nueva formación. Los morados consideraban que salían perjudicados.