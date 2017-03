El Gobierno rechaza la vía escocesa que proponen Puigdemont y Junqueras en Cataluña

El Gobierno rechaza la posibilidad de llegar a un acuerdo para la celebración de un referéndum en Cataluña a semejanza de lo ocurrido en Escocia porque recalca que, a diferencia de este caso, en España ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar algo que corresponde al conjunto de los españoles.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe responden de esta forma a la propuesta planteada por Puigdemont y Junqueras en un artículo firmado por ambos en El País en el que reclaman al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negociación de un referéndum acordado y le reprochan su ausencia de diálogo.

El Gobierno, según las fuentes citadas, muestra su extrañeza por esa acusación cuando considera que son los dirigentes independentistas "quienes han hecho de la falta de diálogo y de la imposición la tónica general de su gestión". Además, lamenta que los independentistas insistan en pedir un referéndum que no se puede negociar.

Junqueras, «el listo del grupo»

El coordinador general del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha señalado que el caso del Reino Unido y Escocia con el caso catalán no tienen nada que ver, y ha asegurado que Junqueras "es el listo del grupo porque ha conseguido aparecer ante la opinión pública como el más moderado y dialogante de todos los independentistas" frente a un Puigdemont y un PDeCAT que, a su juicio, están instalados en la radicalidad. "Junqueras no cierra la puerta a sentarse en una mesa aunque defiende la postura radical del referéndum, lo que no hace el propio presidente de la Generalitat, que vive en una realidad virtual y da toda la iniciativa política independentistas a ERC", ha apuntado.

Albiol ha aventurado asimismo que habrá elecciones en Cataluña durante la primavera de 2018 porque "no habrá referéndum". "Mientras gobierne el PP, nadie planteará un referéndum para separar Cataluña de España. Podemos tener la seguridad al mil por cien. Son capaces de celebrarlo, pero no se celebrará", ha recalcado en una entrevista en RNE.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado este lunes a Puigdemont y a Junqueras por pedir al Gobierno central un referéndum acordado y al mismo tiempo avisar de que van a "desobedecer". "El papel lo aguanta todo: queremos un acuerdo pero empezamos por incumplir la ley, desobedecer al Tribunal Constitucional y un ultimátum", ha dicho en un apunte en Twitter.