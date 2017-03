El juez rechaza el archivo y mantiene la imputación a una asesora de Imelsa

El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha rechazado el archivo del caso Imelsa relativo a la contratación de personal asesor por cobrar sin trabajar solicitado por una asesora, a la que mantiene la imputación en la investigación.

Esta asesora, C.M.G., presentó un recurso de reforma contra el auto dictado el 27 de diciembre de 2016 por el que se denegaba el sobreseimiento parcial de las actuaciones de esta pieza del caso respecto a dicha investigada, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El recurso ha sido desestimado al entender el juez que hay indicios de que en el seno de Imelsa estaba como práctica común la contratación de personal asesor "a cambio de no hacer nada", como mero favor, lo que constituye "un indicio racional que se proyecta sobre todos los investigados" en la pieza.

Por tanto, el cuestionamiento de la participación en estas prácticas como favorecida de C.M.G. "no es arbitrario ni especulativo sino que surge racionalmente" del hecho de que fue una de las contratadas con supuestas funciones de asesoramiento y con el beneplácito a la práctica por la presidencia de la Diputación, por decisión directa de su jefe de gabinete, según el auto.

A ello se liga que en el breve espacio de tiempo en que estuvo contratada, y cobró por ello, la investigada "sencillamente no ha podido demostrar" que hiciera nada que justificara el sueldo percibido, indica la resolución.

Recuerda que no pronunciará un juicio definitivo acerca de la culpabilidad o inocencia de la investigada por no ser éste su cometido, sino emitir un juicio preliminar sobre la existencia o no del delito o delitos investigados y de la participación de las personas investigadas.

En esta pieza se investiga si determinadas personas fueron contratadas por Imelsa por favoritismo, para cobrar sin hacer nada o nada que justificara en términos de contraprestación la retribución percibida a cargo del erario público.