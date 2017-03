Alfonso Grau sobre su exasesor: «No me creo nada. ¿Cómo compró dos coches de lujo y un chalé?

Alfonso Grau arrastra un monumental enfado desde que conoció el contenido de la declaración de Jesús Gordillo, su asesor y hombre de confianza, que le sitúa como el máximo responsable de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. El exvicealcalde no quiere entrar a rebatir punto por punto la declaración de quien fuera su hombre de confianza. Eso lo reserva para cuando el juez le cite a declarar. No obstante, adelanta un primer análisis muy superficial: «No me puedo creer lo que ha contado. La mayoría de las cosas no son ciertas». El exvicealcalde no esconde su «sorpresa» ante los últimos acontecimientos protagonizados por Gordillo en los que confiesa ser al menos cooperador en un delito al admitir que pagó actos electorales con 350.000 euros en billetes de 500 que supuestamente le entregó Grau. Y más todavía cuando recuerda el último episodio en el que se vieron, hará cerca de un año, y en el que le pidió dinero.

Grau, quien dice que lo recuperó de asesor en el Consistorio porque Gordillo se lo solicitó al no tener trabajo, se pregunta acerca del alto tren de vida que ha llevado siempre el que fuera también gerente de la planta de basuras de Fervasa. Su testimonio como testigo incluso se llegó a pedir durante la instrucción del asunto. Así, reflexiona el exdirigente popular acerca de «¿cómo pudo hacer frente a un chalé, a un Mercedes y a un Porsche Cayenne?». Los automóviles del asesor siempre llamaron la atención de quienes le rodeaban. Además, de las anteriores posesiones, recuerda su residencia en pleno centro de Valencia, en la conocida como Finca de Hierro.

Y todavía le sorprenden más a Grau estas declaraciones cuando hace memoria la última vez que se vio con el asesor que fue testigo del pitufeo de los 1.000 euros y que ahora, además, ha aportado documentación que sustenta las pesquisas de 2007 alrededor de la empresa Laterne. «Vino llorando, desesperado. Arrastraba graves problemas familiares. Le ofrecí incluso una vivienda de mi hija para que se quedara allí». Al parecer, estaba atravesando un complicado momento personal. «Necesitaba dinero. Fuimos juntos a un cajero, saqué 500 euros y se los di». Y ya no supo más de él hasta que el pasado viernes conoció las graves acusaciones que realizó como testigo ante la Guardia Civil y que aparecen recogidas en el sumario.

Alfonso Grau ya se encontraba investigado por un delito electoral, la financiación ilegal del PP, por los ingresos en efectivo de origen desconocido que se produjeron en momentos próximos a las elecciones de 2011 en la cuenta opaca -al margen de cualquier control- del Grupo Municipal. Por aquel entonces se encargaba de la organización de las campañas electorales del PP en Valencia. Los comicios anteriores, los de 2007, se los encargó a la empresa Laterne de su amigo Sáez Tormo, según Gordillo.

La UCO sospecha que la mercantil era el vehículo a través del cual las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento hacían donaciones para pagar la campaña del PP. Además, también se facturaban trabajos ficticios a fundaciones dependientes del Consistorio como otra vía para la obtención de fondos. Grau, siempre según el testigo, ordenaba esa facturación falsa. Para el pago de los actos electorales de aquel año le dio 350.000 euros en 700 billetes de 500 euros. Le sobraron 15.000 euros que dice que se los devolvió al exvicealcalde.