La Diputación deja a Aguar sin asesores y Ciudadanos conservará los que tenía

valencia. La Diputación de Valencia va a mantener el mismo número de asesores que tenía el grupo de Ciudadanos antes de que José Enrique Aguar dejara el partido el pasado mes de febrero, según señalaron ayer desde la formación naranja y confirmaron desde el equipo de gobierno.

Por contra, el diputado provincial que ha recalado en el grupo de los no adscritos se quedará sin asesores, en virtud del pacto antitransfuguismo, indicaron desde la Corporación provincial.

José Enrique Aguar, a quien todavía no le han comunicado que no va a disponer de ningún asesor -hace ya cinco semanas que abandonó Cs-, se muestra dispuesto a llevar a la Corporación provincial a los tribunales porque entiende que se estaría conculcado el derecho que tiene como diputado provincial a mantener un asesor, como el resto de representantes provinciales. Entiende, no obstante, que se quede sin los asesores de grupo. Y está dispuesto a acudir a los tribunales a pesar de que la decisión definitiva de la justicia puede llegar cuando haya finalizado el actual mandato.

El de Benetússer estuvo ayer mismo con el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, «pero no me dijo nada». Y también critica que Cs, con un solo diputado, disponga de dos asesores políticos, una persona dedicada a la secretaría y otra a ejercer de bedel.

La diputada provincial de Cs, Mamen Peris, ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta Maria Josep Amigó, entre otros responsables del gobierno cuatripartito, para acelerar el nombramiento de los nuevos asesores, después de que destituyera a los que nombró Aguar al inicio del mandato.

Ciudadanos quiere colocar un coordinador de grupo que ejecute una estrategia política para el partido en la Diputación -la formación naranja es partidaria de su eliminación-, y un asesor de comunicación.

El régimen de funcionamiento de la Diputación provincial marca que los diputados tránsfugas -Aguar abandonó el partido por el que fue nombrado y mantiene el cargo- se quedan sin asesores.