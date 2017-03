Morera rectifica y gastará 4,6 millones en rehabilitar el edificio de la Casa de los Dulces

valencia. El presidente de Les Corts, Enric Morera, se lo ha pensado mejor. Si hace poco menos de un año era partidario de devolver al Consell el edificio donde estaba situada la Casa de los Dulces, ahora ha dado un giro de 180 grados y ha decidido que será la Cámara autonómica la que afrontará la restauración de este conocido edificio situado en la confluencia de las calles Conde Trénor y Muro de Santa Anta.

Ese cambio de Morera, presentado por el director de gabinete de Presidencia, Lluismi Campos, se aprobó por unanimidad ayer en la Mesa de Les Corts. El golpe de timón se debe, según las fuentes consultadas, a que si el Parlamento valenciano renunciaba a gestionar ese edificio, además de devolvérselo a su dueño, el Consell -Les Corts lo tenía en usufructo-, también tenía que retornar a la Conselleria de Hacienda alrededor de 4,6 millones de euros que ahorró en la gestión del pasado ejercicio. Y ese es el dinero que se destinará a remozar la finca.

Morera y su entorno no quieren que el Gobierno valenciano recorte el presupuesto de la Cámara. Por eso han adoptado la decisión de ser los restauradores de ese inmueble. En el anterior ejercicio la Presidencia de Les Corts ya perdonó al Ejecutivo autonómico una deuda de 6,5 millones y ahora, que la situación económica no es tan precaria como hace unos años, no están dispuestos a ver disminuir la dotación que perciben.

La solución ya está hablada entre los responsables de Les Corts y los de la conselleria de Hacienda. A priori, existe un acuerdo verbal entre ambas instituciones para que el Parlamento valenciano acometa la restauración. No obstante, si el Consell precisara del edificio para venderlo y sacarle «se los transferiríamos ya, pero ahora el precio está muy por debajo de cuando se compró». La adquisición fue bajo la presidencia de Julio de España y costó casi siete millones de euros.

En la Mesa de Les Corts celebrada ayer, además, se mostró el presupuesto de un arreglo de la fachada, consistente en quitar la marquesina de la Casa de los Dulces, que saldrá por unos 29.000 euros. El edificio está en una situación precaria y los arquitectos consultados por Les Corts temen que pueda ser declarado en ruina.

¿Y qué uso se le dará a ese edificio? Aún no se sabe. Se descarta, eso sí, que se convierta en la sede de la Agencia Antifraude que impulsa Podemos, más que nada porque la restauración no estará terminada hasta dentro de tres o cuatro años, apuntan las fuentes consultadas.

El director del gabinete de Presidencia es consciente de que Les Corts no precisa más espacio físico para el trabajo parlamentario porque con el edificio destinado a los grupos «hay más que suficiente», apuntan.

La solución pasará, aseguraron las fuentes consultadas, por firmar un convenio con el Consell y concretar el uso de los más de 1.000 metros cuadrados de este bloque. «Podría convertirse en una delegación de la Agencia Valenciana de Turismo, de la Sindicatura de Greuges o la de Comptes, o darle un espacio a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Cuando esté realizada la restauración ya se verá», indicaron desde el entorno del presidente Morera.