Un candidato de Compromís cree que el PP sólo se merece «un tiro en la sien»

«El PP es nazi, Solo merecéis un tiro en la sien. Todos». Así de contundente se mostró Sixto de Toro, candidato de Compromís por la localidad alicantina de Tibi, en redes sociales. Una declaraciones que ya le han costado una denuncia que presentó ayer el PP de la provincia de Alicante ante la fiscalía.

La denuncia destaca que estas amenazas se repitieron dos días después, donde aseguró que «ellos (militantes y simpatizantes del PP) al hoyo». Las palabras de de Toro podrían conllevar un delito de incitación al odio y amenazas, unos hechos que los populares aseguran que se han producido. Además, recuerdan que no es la primera vez que el candidato de Compromís ha tenido problemas judiciales relacionados con algunos de sus comentarios. El candidato ya tiene antecedentes por amenazas e injurias a un concejal de UPyD en 2015 por defender el festejo del Toro de la Vega, al que amenazó con «partirle la cara». De Toro fue candidato de Compromís las pasadas elecciones municipales por Tibi, aunque el partido no logró los votos suficientes para que entrase en el consistorio.

Desde el PP no tardaron en condenar estas palabras. José Císcar, presidente de la formación en Alicante, destacó que estos ataques verbales no les van a intimidar y quienes crean lo contrario «se equivocan». Por su parte, Rafael Candela, vicesecretario general de Política y Organización en la provincia manifestó su «repudia» ante esta forma de actuar y destacó que en Compromís «cada vez son más radicales contra el PP ante la movilización social y política de contra su forma despótica de entender el poder». También recalcó que ante «la coacción y amenaza» utilizarán «todos los medios democráticos y legales a su alcance para evitar estas actitudes». La ejecutiva de la coalición nacionalista se sumó ayer a la condena de las palabras del que fue su candidato y subrayó que actualmente no tiene ninguna vinculación con la formación.

Las declaraciones de de Toro se produjeron a raíz de la polémica que se ha producido tras la sentencia que obliga a reponer el nombre de las calles con referencias franquistas en la ciudad de Alicante. Un tema que también fue comentado por Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, el pasado viernes. Oltra se preguntó si el PP prefería los nazis a la democracia tras la reposición de la placa de la plaza de la División Azul. Unas palabras que no sentaron nada bien a la formación popular, que pidió a Oltra una rectificación inmediata.