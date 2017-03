Díaz presentará su candidatura a liderar el PSOE el 26 de marzo en Madrid

Por fin se deshojó la rosa socialista. La presidenta andaluza Susana Díaz presentará su candidatura a liderar el PSOE el próximo 26 de marzo. Será en Madrid, según confirman fuentes de su equipo, y en un acto pensado para los militantes. Para evitar cualquier suspicacia, no estará organizado por los socialistas andaluces, sino por su propia candidatura, que ya está ultimando el formato.

El anuncio demuestra que Díaz ha controlado los tiempos y que, tal y como manifestó en anteriores ocasiones, primero se conocerá el qué, el proyecto para el partido, y después el quién. Así, su presentación será justo un día después de la convención política organizada por los socialistas para dar a conocer la ponencia elaborada por la gestora, con Eduardo Madina a la cabeza.

Pese a las presiones tras la irrupción de Patxi López y el paso adelante dado por Pedro Sánchez, Díaz ha optado por esperar y seguir su hoja de ruta, consciente de que se juega mucho, más que los otros candidatos dado su poder orgánico y territorial. Sin embargo, en este tiempo algo se ha torcido, dado que confiaban en que el ex secretario general perdería peso con el paso de los días desde que dimitió al carecer de una plataforma pública. No ha sido así, y Sánchez sorprende demostrando un inesperado poder de convocatoria en cada uno de sus actos. De hecho, incluso han surgido grupos de apoyo en diversas provincias andaluzas, como Sevilla o Málaga.

La «competición» aún no ha empezado

La afluencia numerosa de simpatizantes a los actos de Pedro Sánchez y algunos sondeos que sitúan a éste por delante de Susana Díaz han suscitado recelos dentro del sector de la presidente andaluza que, sin embargo, avisa de que la "competición" por la secretaría general del PSOE aún no han empezado y que, por el momento, lo único que hay son dos compañeros "corriendo solos en la pista".

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que no se puede dar por empezada la carrera para dirigir el PSOE cuando el Comité Federal del partido aún no ha aprobado la convocatoria que marcaría el pistoletazo de salida y tampoco se puede medir la correlación de fuerzas porque no están todos los candidatos que pueden competir por la dirección.

Los consultados se muestran convencidos de que Patxi López se apresuró a presentar su candidatura pensando en que de esta forma frenaría las aspiraciones de Pedro Sánchez. Sin embargo, no hizo otra cosa que acelerar su anuncio para frenar la "sangría" que se estaba produciendo en sus filas hacia el candidato vasco.

Son dos candidatos, aseguran, que no tienen otra obligación más importante que hacer y por eso se pueden permitir ponerse en carretera con más antelación. Sin embargo, explican que Susana Díaz tiene una autonomía que gestionar y probablemente una sucesión que controlar.

De esta forma argumentan que no haya lanzado aún su candidatura: "si Susana lo adelanta es para ponerse en campaña y no puede estar tres meses en campaña, no se lo puede permitir". Sin embargo, sí apuntan que en una fecha próxima, la líder andaluza puede anunciar su intención de concurrir a la secretaría general. Aunque la mayor parte sitúa esta probabilidad a finales del mes de marzo.

Los partidarios de Susana Díaz están convencidos de que la candidatura de Patxi López no "tira", no recaba apoyos como para hacer sombra a la presidenta andaluza. Y, en cuanto a los actos que convoca Pedro Sánchez y que logran ser multitudinarios, explican que algunos de los que acuden son "los mismos" que se desplazan de un sitio a otro, a lo que se suma que otros tantos sean votantes, pero no militantes y estos últimos no votan en las primarias a la secretaría general.

"Todo lo que corra ahora, corre solo y no supone una ventaja", exclamaba un dirigente socialista 'susanista' en referencia a Pedro Sánchez, que se pregunta quién estará financiando realmente a este candidato.

Además, consideran que aunque éste pueda movilizar un porcentaje de voto importante dentro del PSOE, no creen que sea suficiente para lograr la secretaría general. De hecho, se muestran convencidos de que es imposible que pueda ganar si no le respalda la mayoría de federaciones como la andaluza o las de Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura o País Vasco y sólo tiene un porcentaje importante de Castilla León, Valencia o Navarra.