El sector crítico con Montiel divide sus fuerzas entre pablistas y anticapitalistas

Con lo aficionado que es Antonio Montiel, secretario general de Podemos en la Comunitat, a las locuciones del latín clásico (suele citar mucho el 'pacta sunt servanda'; es decir, «lo pactado obliga»), no podrá resistirse a recordar el 'divide et impera'; o sea, «divide y vencerás». Porque el líder de los podemistas valencianos se ha encontrado durante los últimos meses una notoria oposición interna, que además parecía haber cobrado fuerza al imponerse Pablo Iglesias sobre Errejón en la asamblea nacional del partido celebrada en Vistalegre. En la candidatura errejonista aparecían los nombres de varios destacados miembros del partido en la Comunitat, uno de los pocos lugares del país donde los afines a Iglesias no controlan la dirección autonómica. Sin embargo, el frente opositor a los postulados que defiende Montiel se está fracturando entre anticapitalistas y pablistas.

Los anticapitalistas en la Comunitat se han organizado bajo el nombre de 'Marea Valenciana' con el objetivo de presentarse a la asamblea autonómica y competir contra Montiel. El representante más conocido de esta corriente es el diputado autonómico Daniel Greffner, aunque también forman parte de ella Miriam Sáez (Torrent) o Angels Baró (Elche). La gran mayoría de los componentes de Marea Valenciana ya estuvieron presentes en la candidatura de 'Entre Tots Podem', que perdió en 2015 contra Montiel. Eran otros tiempos, cuando pablistas y errejonistas iban a una y lograron el 55% de votos en las primarias frente al 25% de sus opositores.

Los anticapitalistas celebran mañana en Torrent su segunda asamblea, en la que ya comenzarán a redactar los documentos de cara al congreso autonómico. Contar con tanto camino ya hecho implica un difícil encaje con otros destacados críticos de la gestión de Montiel, señalados ahora (cuando el partido se ha dividido) como pablistas: Sandra Mínguez, Antonio Estañ o Cesar Jiménez, que también están preparando sus propias asambleas y grupos de trabajo de cara a la elaboración de los documentos. Fuentes de esta última facción invitan a los miembros de las mareas a unirse a ellos, si bien no ven claro que vayan a aceptar. De esta manera, y de cara a mayo, las fuerzas críticas se dividen frente a quien dirige el partido.