Puig admite la mala gestión de la renovación del Jurídic para calmar a Podemos

valencia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, intentó ayer rebajar a la mínima expresión posible la tensión con Podemos, sus socios en el Pacto del Botánico y pieza clave para que las iniciativas de PSPV y Compromís salgan adelante en la segunda parte de la legislatura. El dirigente socialista entonó el 'mea culpa' por el modo en que se ha gestionado la renovación del Consell Jurídic Consultiu. Más bien, la no renovación, el bloqueo tras seis meses de la negociación que debió cristalizar en una votación que los socialistas impidieron a 24 horas de producirse en Les Corts. La maniobra provocó el estallido de Podemos, que vio 'congelado' el nombramiento de su candidato sin previo aviso por parte de Compromís y PSPV, que marcaron distancias respecto a los podemistas como a Ciudadanos y PP.

Tras un acto de adhesión de los órganos estatutarios al Código de Buen Gobierno, el presidente de la Generalitat indicó que él considera «que se tomó una decisión correcta, por que tenemos que predicar con el ejemplo y actuar a favor de la igualdad», y añadió que «en la parte del CJC que le correspondía al Gobierno ya lo hizo, y ahora le corresponde a Les Corts». Esa manera de entender al Legislativo como un conjunto, sin apreciar que Podemos prefirió en 2015 quedarse en la Cámara y no formar parte del Ejecutivo, pero sí darle cobertura a través del parlamento, es que lo que subleva a la formación morada.

Respecto a las críticas del portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, afirmó desconocer «cómo se han hecho las cosas» puesto que no ha participado en ello, pues él, por su cuenta y riesgo, ya designó en octubre a los tres miembros del CJC que están asignados al Consell, otra decisión que también causó asombro en la bancada podemista. «Los desencuentros que se hayan podido producir se tienen que superar, y no sé si se ha hecho todo lo bien que es necesario», reconoció Puig, si bien consideró que PSPV, Compromís y Podemos tienen «un objetivo común: que la igualdad sea una cuestión real y no solo una cuestión que se verbaliza».

El presidente, sin embargo, admitió que no ha hablado con Montiel, una ausencia de comunicación que excusó por su viaje a Berlín (que en realidad se produjo después de que el líder de Podemos anunciase su malestar por la situación generada a raíz del bloqueo del CJC), aunque consideró que tiene «una relación personal y política positiva» y se aventuró a afirmar que entiende «sus posiciones», una capacidad de empatía de la que en Podemos dudan seriamente.

«Sinceramente, creo no estamos ante una crisis, estamos ante unas circunstancias que se han producido que, probablemente, no se han gestionado de la mejor manera posible, pero eso pasa habitualmente en política», declaró el presidente ayer, lo que quizá sea también una reflexión y un mensaje para sus propios compañeros socialistas en Les Corts.