Oltra se distancia del nombre de la tele y sugiere 'a puntet' para el segundo canal

El nombre que el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación ha dado a la nueva radiotelevisión valenciana 'À.' (se pronuncia a punt) no ha calado en las más altas instancias del Consell. Mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que «hay que aceptar» que se haya abierto «un debate público», la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, tiraba de ironía al asegurar que el segundo canal de la futura televisión valenciana podría llamarse «a puntet».

A la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, parece que no le ha enamorado 'A punt', el nombre con el que el Consejo Rector ha bautizado a la futura radiotelevisión valenciana. No dijo ayer una palabra más alta que otra en contra de la decisión, pero sus silencios y su ironía evidenciaron que el nombre no le ha llegado, precisamente, a su corazón.

Tras la sesión plenaria del Consell, a la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano se le preguntó si le gustaba la denominación elegida para la nueva RTVV. Después de asegurar que había que «poner en valor» que el Consejo Rector lo hubiera aprobado por unanimidad, de que los miembros del Consell se enteraron por la prensa de la decisión adoptada y que ya habían dicho que ese organismo tenía autonomía, Oltra se preguntó: «¿Me gusta?» La vicepresidenta se pensó la respuesta. No fue rápida en la contestación, algo que no suele ser habitual. «Bueno... Supongo que nos iremos acostumbrando». Sus palabras no aplaudieron precisamente la decisión del Consejo Rector.

A renglón seguido se centró en la denominación de la antigua televisión valenciana. «No me acuerdo qué pensé la primera vez que oí lo de Canal 9, pero era gracioso porque era nuevo y jugaba con el número y con la polisemia de la palabra nou en valenciano».

Oltra, a continuación, puntualizó que «me hubiera gustado que no se hubiera cerrado Canal 9 y que se siguiera llamando así, que nos gustaba y ya nos habíamos acostumbrado todos».

Mónica Oltra descartó cualquier relación entre el nombre de la nueva radiotelevisión valenciana con el lema que utilizó el independentismo catalán en las últimas movilizaciones del 11 de septiembre, «a punt».

Y a pesar de que no dio la impresión que la nueva denominación sea de su agrado, la vicepresidenta, después de haber incidido en la libertad de acción del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, lanzó una pregunta: «¿Quiénes somos nosotros ahora para decirle que eso no es una buena elección?»

Pero Oltra, al final, echó mano de la ironía. Dijo que 'À.' ( A punt) es «una expresión muy valenciana» que puede dar mucho juego. «En valenciano se dice muy a menudo que algo está 'a puntet'. Mira, el nombre del segundo canal de la televisión podría ser apuntet», afirmó.

«A punt estem de vore com reacciona la gent», remató la vicepresidenta. Una afirmación que puso en evidencia sus dudas sobre cómo aceptarán los valencianos el nombre de la corporación autonómica de medios de comunicación, el órgano sustituto de la extinta RTVV.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, si bien no optó por la ironía como sí hizo Mónica Oltra, se mostró receptivo a aceptar que se produzca un debate público sobre el nombre de la futura radiotelevisión autonómica.

Al igual que Oltra, el jefe del Consell se mostró «absolutamente escrupuloso» con la autonomía del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación a la hora de funcionar y de tomar decisiones. Escrupuloso también fue Puig al señalar que las reacciones a la decisión de llamar 'À.' son parte de «un debate público que hay que aceptar como tal».

«Supongo que el Consejo Rector atenderá también las distintas circunstancias de esta cuestión. Nosotros lo vemos desde la autonomía. Todos los órganos tienen que ser capaces de atender la realidad y supongo que así será», afirmó el presidente de la Generalitat.

Puig eludió pronunciarse de forma pública sobre si le gusta o le disgusta el nombre elegido por el Consejo Rector para la nueva radiotelevisión valenciana. «Que me guste o no me guste no creo que sea muy relevante. Afirmar una cosa o la contraria sería introducirme en un espacio que no me corresponde. Respeto la autonomía del Consejo Rector», insistió el jefe del Consell.