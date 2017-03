PP y Cs piden retirar el nombre de 'A punt' por su relación con el soberanismo

La denominación de la nueva radiotelevisión valenciana fue un tema que no pasó ayer inadvertido en la sesión de Les Corts. El PP y Ciudadanos arremetieron contra el nombre de 'A punt' por su vinculación con el independentismo catalán, ya que este fue el eslogan que utilizaron los soberanistas en la Diada del pasado 11 de septiembre de 2016.

Desde las filas populares, el diputado Jorge Bellver pidió que el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) reconsiderase el nombre y solicitó que «se vuelva atrás» puesto que la sucesora de RTVV «no puede tener el eslogan del independentismo catalán». Bellver también avanzó que esta petición será trasladada al Consejo Rector mediante su representante en este órgano porque no quiere «esa casualidad sorprendente se convierta en casualidad sospechosa».

Toni Subiela, diputado de Ciudadanos, también apuntó en la misma dirección que el PP. El político naranja afirmó que la CVMC debería «reflexionar» y ver «si puede reconducir la situación» porque «empezar con más polémicas no es empezar con buen pie». Además, aseguró que este hecho les «inquieta» y más si se le suma la relación de Empar Marco, directora de 'A punt', con TV3, de la que fue excorresponsal en la Comunitat.

Por su parte, desde los partidos que sustentan el Consell no vieron ningún inconveniente al nombre de la nueva RTVV. Manolo Mata, portavoz de los socialistas, subrayó que esta decisión solo compete al Consejo Rector, mientras que Compromís y Podemos llegaron a ironizar con las declaraciones de PP y Ciudadanos.

Una marca ya utilizada

La denominación de 'A punt' se ha topado con una gran fila de proyectos que habían usado ya este nombre. Un hecho que choca frontalmente con uno de los criterios que se establecían en el concurso público, en concreto con el punto 10.4 que indica que «las propuestas presentadas han de estar en valenciano y han de ser originales e inéditas», lo que parece indicar que no ha habido un verdadero trabajo de rastreo previo para verificar si se estaba usando en otro proyectos o que el Consejo Rector ha optado por no dar tanta importancia a este aspecto. No es necesario salir de la Comunitat para encontrarnos otros ejemplos. 'A punt' es también la denominación utilizada por la agencia de colocación del Ayuntamiento de Valencia, además de un eslogan que fue utilizado por la agencia valenciana de movilidad. En el sector privado también se ha optado por bautizar con 'a punt' muchos proyectos empresariales. Autoescuelas, estudios de ingeniería, vinos y hasta gimansios habían optado por incluir el nombre de la nueva RTVV en sus imágenes corporativas cuando aún existía la extinta Canal 9.

El nombre de 'A punt' también podría encontrarse con problemas a la hora del registro de la marca ya que, tal y como refleja la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la denominación está registrada por la Asamblea Nacional Catalana, una de las plataformas independentistas. Un hecho que la propia Empar Marco, directora del futuro ente, no cree que influya. En su perfil de redes sociales, la periodista destacó ayer que 'à.mèdia' es el nombre escogido para el ente, una marca que no esta registrada en la actualidad.