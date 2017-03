Investigado por malversación en el caso IVAM el hijo de Consuelo Císcar y Rafael Blasco

Enhorabonaal redactor. Un heroi que rema contra la funesta mania d'escriure Císcar. Desafortunadament és habitual tractar el cognom valencià Ciscar o Siscar com si fóra una paraula plana i no aguda com és la pronúncia tradicional del cognom i topònim en valencià. El cognom, habitual a laValldigna, Dénia i Oliva, és també el topònim de nombroses partides rurals dels nostres pobles: camí del Siscar a Albaida, Mas del Siscar a Bétera i El Siscar a Mutxamel entre d?altres. No debades deriva de sisca amb elsufix ?ar indicatiu d?abundància d?una planta. La sisca o senill és una gramínia que creix a terrenys aigualosos i en castellà rep el nom de carrizo.