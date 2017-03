Un amigo de 'Daniel' afirma que el padre Román le dijo que durmiera en su cama

J.M.S, uno de los seis testigos citados este jueves a declarar en la cuarta sesión del juicio del caso Romanones, aseguró que el padre Román M.V.C. le dijo en una ocasión "que tenía que dormir con él", a lo que se negó.

Según manifestó, sucedió cuando tenía "14 o 15 años", en una convivencia en la casa de Pinillos. Ese día ambién le pidió que le diera un "masaje", a lo que igualmente no se prestó. Finalmente, durmió, según detalló, en un colchón en el suelo, en la misma habitación del religioso, entre su cama y la de otro religioso.

A partir de ahí, abandonó la parroquia de San Juan María de Vianney, donde era párroco el acusado, que el lunes negó haber abusado nunca de nadie.

Este supuesto hecho, según comentó el testigo, que es "muy amigo" desde pequeño de 'Daniel'', lo contó en su día a la Policía cuando fue interrogado tras la denuncia de éste. No lo contó a nadie entonces porque le impactó y "decidí guardámelo para mí". También refirió "besos en el cuello y abrazos, mucho contacto físico", que veía "excesivo".

La defensa del sacerdote preguntó al testigo si había sido abusado. "No, gracias a Dios, a mí no me han tocado", expresó. El segundo joven que denunció cuando saltó el escándalo no ha comparecido.

Otra testigo que ha declarado ha sido T.R., una profesora a la que 'Daniel' contó los supuestos abusos sexuales en julio de 2014. Ella, que conocía al joven del instituto y a Román de la parroquia, le planteó varias opciones al chico aunque decidió quedarse "al margen", por "prudencia". Finalmente Daniel optó por escribir al Papa. Ella frecuentaba la iglesia y ha dicho nunca había visto nada anormal.