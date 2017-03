El PP critica que el Consell pusiera a disposición de los refugiados «lo peor de esta Comunitat»

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles que la Generalitat solo necesita que el Gobierno de España "diga sí" para acoger a refugiados en la Comunitat y detener el "fracaso civilizatorio que supone cerrar las fronteras a la gente que huye de la guerra", al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo central haya considerado inadecuadas 1.139 de las plazas propuestas por el Consell para la acogida por no ser permanentes o estar alejadas de colegios y centros sanitarios.

"Igual los padres de los niños prefieren tener el colegio a 5 kilómetros a que estén sin escolarizar", ha destacado Oltra durante su comparecencia en la Corts a petición del grupo parlamentario 'popular' para explicar los medios que la Generalitat ha ofrecido al Gobierno central para acoger a los refugiados sirios que llegan a España.

La también portavoz del Consell se ha expresado en estos términos tras ser interpelada por la 'popular' María José Català, quien ha criticado el viaje realizado por Oltra el año pasado a los campos de refugiados de Grecia --para el que no tenía competencias, ha dicho-- y que el Gobierno valenciano hubiese puesto a disposición de estas personas "lo peor de esta Comunitat", en referencia a edificios no acondicionados y en mal estado.

"Eso para mí, como valenciana, no es ser un pueblo solidario, eso es postureo, ganas de irse a hacer la foto y no ganas de trabajar aquí", ha lamentado Català, que ha afirmado que "cuando uno pasa de la camiseta a la moqueta es mucho más difícil".

Al respecto, Oltra ha recordado que el Consell puso a disposición de los refugiados 96 pisos con 194 habitaciones, 600 plazas en espacios como polideportivos y albergues, así como diversos espacios en 133 municipios que se acogieron a la red de acogida. En total, más de 1.400 plazas que, ha señalado, contaban con 13 millones de euros para ser reparadas o acondicionadas ante la llegada de refugiados o solicitantes de asilo.

"Para los edificios que no reúnen las condiciones óptimas hay líneas de subvención para rehabilitarlos", ha aseverado la consellera, quien ha señalado que las personas refugiadas "estarán encantadas de estar en ellas" porque "la desesperación les empuja a huir" de sus países de origen.

Así, ha detallado que según una respuesta escrita del Gobierno al senador Carles Mulet, 1.139 plazas se han considerado no adecuadas. 647 no son utilizables porque las soluciones habitacionales están en pisos habitados; algunas se han rechazado por estar alejadas de la infraestructura necesaria, como colegios o centros de salud; y 800 por no ser permanentes. "Las infraestructuras están preparadas y son excusas del Gobierno de España para no traer a refugiados", ha aseverado.

Indignación por la foto de Aylan

Por su parte, Català ha criticado además que Oltra mostrase en una rueda de prensa una foto de Aylan, el niño ahogado en las costas del Mediterráneo: "Nunca como portavoz me atrevería a poner una foto de un niño muerto para hacer publicidad de mi propia persona, es indigno", ha lamentado la 'popular', a lo que la vicepresidenta ha respondido que el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se fotografió con Osman, el menor con parálisis cerebral que llegó a València para ser operado.

"Yo fui también a ver al niño y a sus padres, no lo sabe porque mi condición para ir a verlo es que no hubiera foto, al contrario que el delegado de Gobierno; cree el ladrón, en este caso a veces literalmente, que todos son de su condición", ha señalado la consellera durante su intervención.

"Violencia legislativa"

Desde Podemos, la diputada Fabiola Meco ha señalado que existe "violencia legislativa en nuestras normas" y que "el loco de Trump no está tan lejos, sus políticas ya están en la Unión Europea", por lo que ha llamado al Gobierno de España, de quien depende "la capacidad de acción", a abrir la puertas a los refugiados.

Desde Compromís, Marian Campello ha lamentado que "los de Blasco y los de Tauroni --en referencia al PP-- hayan venido a hablar de Cooperación y a poner contra las cuerdas" a Oltra, a quien ha agradecido el esfuerzo del Consell por el interés en la acogida.

En esta misma línea se ha expresado la socialista Clara Tirado, que ha lamentado que interpelen a la consellera "los mismo que todavía hoy después de una condena en firme no han encontrado tiempo para pedir perdón por haber amparado en su gobierno y en estas Corts a una trama de delincuentes que saquearon las ayudas de valencianos a niñas en África".

El portavoz de ciudadanos (Cs), Alexis Marí, ha criticado que el Consell y el Ejecutivo central "se pasen el día enfrentados por quién lo hace peor, todo menos resolver la situación", ha indicado el diputado, quien ha reclamado "una política de hechos" y un "plan real" para hacer frente a la situación, especialmente a la de menores no acompañados.