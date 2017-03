Emili Altur rechaza el cargo en la Fundación CICAL y se queda en la Diputación de Valencia

El diputado de Compromís en la Diputación de Valencia Emili Altur ha trasladado a su grupo que se queda en la corporación provincial y rechaza el cargo de director de Relaciones Externas y con la Empresa propuesto en la Fundación CICAL. Según han confirmado fuentes del grupo, el diputado trasladó su decisión este lunes a los miembros de Compromís en la Diputación vía WhatsApp.

La pasada semana el grupo Compromís en la Diputación de Valencia trasladó a Emili Altur que debía elegir entre la Fundación CICAL o seguir en la corporación, en el transcurso de una reunión celebrada el viernes tras la polémica surgida en relación con la financiación a esa entidad, presidida por el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y vinculada al socialista José Manuel Orengo, que tiene como fines, entre otros, "la promoción del conocimiento y la mejora de los servicios públicos, en especial en el ámbito local, y en beneficio del interés general".

Compromís en la Diputación explicó entonces que no veía "claro" que desde la corporación se pudiera subvencionar a esta Fundación, de la que no hasta ese momento sabían nada. En esa reunión, Altur, quien veía "interesante" el proyecto y alegaba que participaba en él "a título personal", se disculpó por no haberles comunicado nada previamente y les trasladó que en dos días elegiría y les haría saber su decisión, que es la de dejar CICAL y continuar en la corporación provincial.