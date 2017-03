Ciudadanos mantiene abierta su crisis en la Comunitat: abandona otro concejal, siete en un mes

El cambio de rumbo identitario adoptado por Ciudadanos en su asamblea general a principios de febrero motivó la apertura de una crisis que está ocasionando un goteo de salidas en la provincia de Valencia. Si el primero en abrir la puerta fue el portavoz de la formación naranja en la Diputación, José Enrique Aguar, el lunes traspasó ese umbral la concejal de ese partido en Gilet, Blaia García.

Y entre una y otra baja, a finales de febrero se produjo la que hasta ahora es la más numerosa fueron el alcalde y tres de sus concejales en Gátova los que se marcharon. Les precedió el 27 de febrero el concejal por Rocafort, Joaquín Ribera.

En total, siete cargos públicos han dejado de pertenecer al partido de Albert Rivera en poco más de un mes, desde que renunció José Enrique Aguar en el Ayuntamiento de Benetússer y en la Corporación provincial, hasta ahora. Y las fuentes consultadas señalan que aún se esperan muchas más fugas, no sólo de concejales, sino también de militantes.

José Enrique Aguar, junto a la eurodiputada Carolina Punset y Alexis Marí, portavoz del grupo parlamentario en Les Corts, formaban parte de la estructura de los críticos a Albert Rivera. Pero a diferencia de Aguar, Punset y Marí permanecen todavía bajo la disciplina del partido que capitanea Albert Rivera. Marí, de hecho, mantiene el cargó como síndic de Ciudadanos en la Cámara autonómica.

Como ha sucedido en el resto de casos detectados a lo largo de los últimos 30 días, la hasta el lunes concejal de Ciudadanos en Gilet no abandona el ayuntamiento, sino que ha solicitado al alcalde, Salvador Costa, su pase al grupo de no adscritos.

Que Ciudadanos haya montado una agrupación en Gilet sin decírselo a su edil «es una puñalada por la espalda»

Blaia García adoptó la decisión hace ya unos días, pero fue el lunes cuando se decidió a ponerla en práctica. La regidora aduce que tras el último pleno municipal se le acercó un caballero y se identificó como «Augusto Resa, el nuevo coordinador de la agrupación de Ciudadanos en Gilet. Era la primera noticia. Aquí no teníamos agrupación de Ciudadanos y a mí nadie me había dicho nada hasta esa noche», aseguró Blaia García. «Ha sido una puñalada por la espalda y la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia. Creo que, como concejal, alguien de mi partido me tenía que haber dicho algo», lamentó la concejal.

Relata que estas personas que han puesto en marcha la agrupación de Ciudadanos en Gilet «le preguntaron a quien era el número dos de la lista si quería ser concejal porque iban a forzar mi dimisión. Y como me llevo muy bien con él, enseguida me lo dijo».

La concejal comentó que tras ser elegida como miembro del consistorio municipal pidió ayuda para formarse como tal y no recibió una respuesta efectiva. «Me he tenido que apañar, aprender sobre la marcha el funcionamiento municipal con ayuda de los otros concejales que están en la oposición. Hemos aparcado nuestras diferencias y nos hemos ayudado», indicó la edil.

Benetúser, Rocafort, Gátova y Gilet, municipios que se han quedado sin concejales de Ciudadanos

Otro problema que afronta en solitario fue el pago de su campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015. «Todavía estoy pagando a la imprenta. Pedí ayuda al partido pero no me la han dado. Me pasó lo mismo que con la formación. Me dijeron que no me preocupara ni por la campaña ni por la formación, pero me quedé sola. Entré en el Ayuntamiento y no sabía ni siquiera qué era una moción. Y en cuanto a la campaña, el dueño de la imprenta que hizo los carteles no tiene ninguna culpa y le estoy pagando poco a poco», aseguró la concejal.

«Me involucré en el proyecto porque era una necesidad que había en la calle. Tengo que decir que creo en Albert Rivera. Creo que puede hacer algo por este país, pero cuando he visto lo que tiene alrededor... Es difícil», incidió Blaia García.