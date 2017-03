Más interrogantes sobre «Luis el cabrón»

Luis Delso, expresidente de la constructora Isolux-Corsán, ha declarado este lunes ante el tribunal que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que nunca recibió dinero de la red corrupta y que se enteró por los "medios de comunicación" de que supuestamente le fueron entregados 72.000 euros, tal y como aparece anotado en la 'contabilidad B' de las empresas de Francisco Correa bajo el pseudónimo de "Luis el Cabrón". El empresario, que ha comparecido como testigo, sí ha reconocido que prestó 60.000 euros a Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

"A mí el señor Correa no me ha dado nada, en absoluto. Ninguna de mis empresas han tenido ninguna relación con el señor Correa ni con ninguna de las empresas del señor Correa", ha dicho Delso, negando haber recibido 72.000 euros. Es más, a preguntas del abogado de la acusación del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, ha remarcado que no tiene "ni idea de cómo funciona la contabilidad curiosa 'sui géneris' de las empresas del señor Correa".

Delso ha asegurado que desconocía este apunte bajo dicho calificativo, “Luis el cabrón”, así como la cantidad de 72.000 euros hasta que lo leyó "en la prensa" y que "en absoluto" relacionó esta información consigo mismo porque, según ha dicho, el 'cabecilla' de la 'Gürtel' nunca se había referido a él de este modo. "Siento que además haya sido un trastorno para el señor (Luis) Bárcenas, que nos hayan adjudicado un nombre a ambos dos", ha agregado.

Sobre el préstamo de 60.000 euros a 'El bigotes', el testigo ha explicado que le conoció a través de Correa, con el que mantiene una amistad, y que tuvo una "buena relación" con él porque era una persona "muy imaginativa" en el ámbito de la publicidad. Asimismo, ha reconocido que le pidió que le presentase al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como "estrategia comercial", confirmando así parte de la explicación que dio el líder de la Gürtel.

No obstante, ha recordado que Pérez le "lloró mucho" para que le prestase "15 millones de pesetas" para hacer frente a una deuda de su padre con "la Seguridad Social o con Hacienda". Tras las insistencia decidió dejarle en efectivo 60.000 euros que le devolvió "un año o año y medio después", en 2007, ha dicho Delso.

'El Bigotes', «por encima de sus posibilidades»

Ante este dato, el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, le ha cuestionado sobre si el apunte en la contabilidad de Correa fechado en junio de ese año coincide con la devolución de la cantidad. Delso simplemente ha dicho que recuerda el año pero no el mes exactamente.

Asimismo, ha precisado que este préstamo no lo documentó de "ninguna manera" porque si tiene que hacer un contrato cada vez que presta a un amigo, "prefiero no prestar". También ha apuntado que no se quejó a Correa de que Pérez le debía dinero, ni se lo recordó al deudor, pese a que el 'cabecilla' de la Gürtel le advirtiese en una conversación telefónica que era "tonto porque ('El Bigotes') vive por encima de sus posibilidades".

De este modo, el expresidente de Isolux ha contradicho las versiones ofrecidas por Correa y 'El Bigotes' durante sus declaraciones. El líder de la 'Gürtel' aseguró que este apunte hace referencia a la deuda de 72.000 euros que tenía Álvaro Pérez con un "un amigo suyo", Luis Delso. Este argumento fue confirmado por Pérez, quien añadió que él bautizó con "cariño” con el apelativo de “cabrón”.

Por su parte, el abogado de 'El Bigotes', José Javier Vasallo, ha trasladado al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su disconformidad por haber interrogado a este testigo, ya que en este procedimiento no hay ninguna referencia a este deuda. El presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, no ha aceptado la protesta del letrado al considerar que es "conveniente aclarar" la anotación en cuestión. Sin embargo, la declaración de Delso ha dejado más interrogantes sobre esta anotación.