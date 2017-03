La fiscalía pedirá más informes de las obras bajo sospecha de la Concejalía de Cultura de Valencia

La fiscalía mantiene la intención de profundizar más en la investigación de las obras bajo sospecha de la Concejalía de Cultura. Se trata de la restauración de las Torres de Quart, las obras en los puentes de la ciudad (Serranos y Trinidad), La Lonja y la concesión y explotación del Centro Cultural La Rambleta. Los cuatro informes periciales, realizados por el arquitecto a petición del juzgado de Instrucción 18 y cuya conclusión fundamental es que no existe irregularidad desde los criterios técnicos, no parecen que agoten la instrucción, según las fuentes consultadas.

La acusación pretende que el perito -el mismo u otro especialista- indague sobre algunos aspectos que resalta como sospechosos, aunque no fuera ese el objetivo inicial del informe y que el autor adelante que no es un experto en estadística. Esta última cuestión está relacionada con el redondeo en las puntuaciones a la hora de evaluar a las empresas candidatas a las adjudicaciones del Consistorio. Sobre esta circunstancia, al arquitecto le sorprendió el hecho de que la mayoría estén redondeadas (muchas de 10, 15 y 20 puntos). Califica de «inusual» esta circunstancia al igual -dice- que en un comercio el precio de todos los artículos no termina en cero o en cinco.

El perito lamenta, además, la escasez de información y critica que los informes de elección resultan «opacos» y poco explicativos de los criterios que se han tenido en cuenta y más todavía cuando en esos procedimientos se han decidido importantes cantidades de dinero. La conclusión de los trabajos, de entrada exculpatoria, había despertado ciertas expectativas en algunos de los investigados que aguardaban el resultado de esta pericial para solicitar el archivo. No obstante, la continuación de las investigaciones -siempre que el juez acordara pertinente la diligencia- podría arruinar cualquier intento de sobreseimiento. Hay que recordar que el propio instructor ya rechazó en su día el archivo a José Adolfo Vedri, empresario investigado por la adjudicación de La Rambleta, precisamente porque se ignoraba cuál podía ser el resultado de ese dosier. Si las pesquisas en este sentido continuaran se podría volver a plantear el mismo argumento.

El grueso de la investigación de esta pieza, que también incluyen los contratos en La Mostra, se basaba en las declaraciones que en su día prestó Marcos Benavent a la Guardia Civil. Además, aportó algunas de las grabaciones que durante años registró con sus amigos y compañeros de partido con la intención de cubrirse las espaldas en el caso de que la red de cobro de comisiones, liderada supuestamente por Alfonso Rus, saltara por los aires.

Alcón, en dos piezas

La concejal Alcón también fue cazada en varios audios comprometidos en los que parece reconocer que aceptaba dinero recogido por Benavent a los empresarios supuestamente beneficiados. Uno de los empresarios señalados directamente por Benavent, el dueño de Cleop negó ante el juez que hubiera dado ninguna cantidad al exgerente de Imelsa.

A raíz de estas revelaciones de Benavent a la Guardia Civil se decidió pinchar el teléfono de la edil de Cultura. La decisión no pudo ser más beneficiosa para la investigación. Justo al día siguiente de intervenir las comunicaciones se detectó la llamada de Alcón a su hijo donde explicaba el método de blanqueo del Grupo Municipal del PP que consistía en hacer una donación de 1.000 euros y el posterior reintegro en efectivo de esa cantidad. En una reciente declaración en el TSJ -acudió como testigo en la causa de Miquel Domínguez que luego se archivó- negó la operativa y dijo que estaba medicada e ingresada en un centro para tratar de excusarse por aquellas afirmaciones. Se pidió que se aportara su testimonio a la causa general y el juez decidió citarla para que aclarara -si lo deseaba- las versiones contradictorias. Finalmente la comparecencia se aplazó. No hay fecha.