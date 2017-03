Interior anula la prueba de ortografía de las oposiciones para ser policía

El Ministerio del Interior ha anulado la prueba de ortografía realizada por los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional, dada su complejidad, pues el examen se componía de cien palabras, entre ellas algunas en desuso como "yuyo", "champurrear o "diunvirato".

La decisión se ha adoptado tras las quejas recibidas por los aspirantes a ocupar una de las casi 2.700 plazas de la escala básica de Policía que se examinaron el 14 de enero de esta prueba, que consistía en corregir en ocho minutos qué palabras de un listado de cien estaban bien escritas y cuáles no.

Desde "cascabel", "claraboya" o "biquini" hasta "carriño", "cián", "aruñar", "yuyo", "champurrear" o "diunvirato" son algunas de los términos que tenían que señalar como correctos o no los examinados. Del total, 28 palabras eran incorrectas.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, denunció la prueba porque no evaluaba "el nivel de competencia de los alumnos" y porque, según informa en su página web tras la anulación de la misma, la selección de palabras del examen incluía términos que "jamás se utilizan en la labor policial y son de uso reservado a eruditos".

Aunque ha sido anulada y no tenida en cuenta en el cómputo de notas de los aspirantes, el SUP ya ha pedido al director general de la Policía, Germán López Iglesias, que se depuren responsabilidades y se haga pública dicha anulación, pues el tribunal no ha dictado ningún acuerdo sobre la misma ni ha comunicado de forma oficial que esta prueba ha quedado invalidada.

