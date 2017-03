Compromís acusa a los padres católicos de causar suicidios con sus charlas contra la ley ‘trans’

Qué titular tan brutal, injusto y extemporáneo. Es un hecho reconocido que los jóvenes homosexuales y transexuales tienen mayor riesgo de morir por suicidio. Esto se debe al acoso que lamentablemente deben sufrir en no pocas ocasiones, unido a la ya de por sí compleja situación de quien vive esta situación. Me parece una bajeza de Las Provincias que titule una noticia de esta manera. Este autobús pone en la picota a niños y adolescentes que están pasando por un problema muy grave. Y esto no hace sino agravar su situación. Ya basta de agredir a la gente.

BRAVO!!

A mi me da mas miedo el pensamiento único que proclama Compromis que el autobus del pene. Todavía seguimos con lo de la superioridad moral por el hecho de ser un progre anortado

Defender la igualdad de las personas es pensamiento único? Yo pensé que esa era la base de la democracia, que no era ni debatible...

Pues aquí os esforzáis al máximo para crear ciudadanos de segunda y de primera solo por el idioma que hablen habiendo sido esta tierra bilingüe de toda la vida.

[cosasquepasan Gracias, a mí no me hable en plural, yo no represento a nadie nada más que a mí. El resto de cosas que has dicho son irrelevantes al tema aquí tratado, no me interesa desviar la conversación. Besis.

,La igualdad de las personas esta establecida por la Constitución y es de obligatorio respeto no solo porque es la ley del pais, sino por sentido comun.



Jo sóc lesbiana, senyors d'Hazte Oír, i tinc penis.

Como es usual, este señor desconoce lo que es realmente importante de lo que no. Sus "grandes gestos" no tienen mayor utilidad que la de servir de propaganda ya que la influencia real que ejerce es minima. Si tan interesados estan de verdad en este problema? porque no comienzan con determinar lel porcentaje REAL y demostrable de niños con problemas de identidad sexual en los colegios publicos y conocer asi el alcance del problema que aparentemente nadie ha cuantificado aún en nuestro medio? ¿Porque una vez claro no establecen de la mano de profesionales ( no politologos del tres al cuatro) un protocolo de actuación para profesores, padres, tutores y sicologos de estos centros, con el objeto de evitar acosos por parte de otros niños? Habrá que empezar con sensatez por algun lado no?

Está perfectamente cuantificado, otra cosa es que usted no suela leer la prensa. Busque en este mismo periódico en la hemeroteca.

pasa el enlace, listo.



veamos a que llamas cuantificar





Para qué? haga usted sus deberes. En cualquier caso, no veo la diferencia entre que sean 10 acosados, o 1.000 - Acaso si son solo 10 no se les debe proteger? ANDAAAA no desvíe el temita.

ah vamos.... que te lo has inventado. Típico.



[jddb001_438] A ver vago, en la ley y la prensa lo pone todo: artículos, derechos, PRESUPUESTO (basado en cuantificar casos), etc...

¿No está cuantificado? ¿No lo saben los profesores y pediatras de estos niños? Qué fácil es escribir un comentario sin tener ni idea...

Es que además daría igual si son 3 o 3.000 - a los niños hay que protegerlos a todos.

Los católicos cada día están más solos... ojalá hablen más, y den más charlas, porque cuanto más se les escucha, y más charlas dan, más solos se quedan.

La iglesia catolica plena de gays i pederastes i donant llisons de com ha de sentir cadascu la seva sexualitat.

Y no le falta razón, el mensaje que durante décadas ha lanzado la Iglesia y su entorno contra ese colectivo ha calado en mucha gente, que ha discriminado a dicho colectivo provocando suicidios de gente marginada y maltratada por su condición.

La crisis la creo ZP y por su culpa se ha suicidado aún más gente. ¿Suena igual de absurdo, oi?

Estás haciendo anacronismo.

mira chavalito gente trans a habido siempre como gays y unos lo han llevado mejor y otros peor . y no se han suicidado . no digas mas tonterias por favor