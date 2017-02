Albert Girona, el más rico del segundo escalón del Consell

valencia. El secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona, es el alto cargo del segundo escalón del Consell que más bienes declar poseer, mientras que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el de Empleo, Enric Nomdedéu, están a la cola de esta clasificación.

El Diari Oficial de la Generalitat publicó ayer las declaraciones de actividades, bienes, intereses y rentas de los altos cargos del Consell y el sector público, con datos, en su mayoría, de verano del año pasado, si bien se hicieron públicos a mediados de diciembre excepto en el caso del subsecretario de Presidencia, que lo hizo el pasado mes.

Girona declara tener participaciones en seis inmuebles valorados en 762.793 euros, bienes no inmuebles por 205.770 euros y ninguna deuda. Estos bienes declarados por el que fuese alcalde de Almussafes entre 2009 y 2015, Albert Girona (Compromís), contrastan con los presentados por el también exalcalde de Benicàssim, Francesc Colomer (PSPV), entre 2003 y 2011, que en su declaración no incluye ningún bien inmueble, ningún bien no inmueble y una deuda de 68.645 euros por la reforma de la casa de sus padres, donde afirma residir.