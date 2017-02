Una grabación de Ciudadanos a Císcar tensa hasta el límite la relación entre los dos partidos

valencia. Los teléfonos son actualmente tan inteligentes que alguno en Les Corts parece que se ha pasado de listo: lo que aún está por determinar es quién. Hay dos candidatos principales: el exvicepresidente del Consell y diputado del PP José Císcar y el parlamentario de Ciudadanos Juan Córdoba. La película de espías comenzó cuando Císcar le comentó a Córdoba que había recibido una grabación (eso lo reconoció ayer el propio dirigente popular en los pasillos de la Cámara) y se citó con el diputado de Ciudadanos en el despacho del parlamentario de la formación naranja. Allí, Císcar le explicó a Córdoba que había llegado a sus manos un fichero de voz en el que se escucha a un asesor de Ciudadanos en Gandia, Salvador Marí, presumir de poder recalificar terrenos, según explicó ayer el exvicepresidente, quien relató que transmitía a Córdoba esta información porque «me había pedido gente de Ciudadanos de Gandia que trasladara aquí, a València, la existencia de todo esto, la vergüenza que sentían por esas conversaciones en las que se habla de reclasificaciones para ampliar el campo de golf».

Sin embargo, tan noble propósito no ha acabado bien. El grabador fue grabado. 'El Mundo' informó en su edición de ayer de que, durante la conversación con Córdoba, el diputado del PP habría reclamado mociones de censura en Gandia y Torrevieja, localidades donde Cs tiene la llave para que las alcaldías pasen a manos del PP. Sin embargo, aún queda un capítulo final: ese supuesto chantaje fue, a su vez, grabado en el despacho de Córdoba. Un total merequetengue.

La síndica del PP, Isabel Bonig, se negó ayer a pronunciarse sobre el asunto. El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, aseguró que no tenía «constancia de grabaciones entre diputados, no sé qué ha sucedido ni si hay grabaciones», si bien el síndic de Cs concluyó con que «de lo que sí tengo constancia es de la persecución que sufre mi partido en todo lo relacionado con Gandia. Es una presión asfixiante, inaguantabla. Me consta que a la anterior síndica, Carolina Punset, la llamaban miembros del PP a horas intempestivas para insistirle con eso. Pedimos que se acabe esta política rancia y pestilente. ¿Qué tipo de sintonía vamos a tener con el PP con situaciones así?».

La tensión era ayer máxima entre la bancada popular y naranja. Córdoba también aseguró a este periódico no tener constancia de la existencia de esa grabación, que de ser cierta y de tratarse de un chantaje de Císcar, sólo pudo realizar el propio Córdoba o los dos asesores que estaban con él en ese luciferino despacho.

El diputado popular acudió solo a las dependencias del partido naranja y cuesta creer que haya filtrado una supuesta grabación en la que se destapa como un extorsionador.

Císcar da por hecho que le han grabado, y ayer pidió amparo a los letrados de Les Corts, sin éxito. Exigió disculpas a Ciudadanos por registrar la conversación; negó que en la misma tuviese intención de chantajearles sobre Gandia y Torrevieja («de mi boca no salió la palabra 'Torrevieja'», enfatizó); afirmó que si en algún momento tuviese constancia de que esas grabaciones a Salvador Marí donde habla de reclasificaciones pudieran ser delictivas lo habría denunciado «y no sería la primera vez»; mostró su asombro («creía que en política ya lo había visto todo, pero no. Estamos en Les Corts y es inaudito que alguien grabe una conversación en despachos donde se reúnen parlamentarios para hablar de buena fe»); y aseguró algo sorprendente conociendo la cautela y desconfianza con la que se maneja Císcar: «Hemos pecado de pardillos, hemos ido de buena fe».