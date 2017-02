Ciudadanos condiciona un futuro apoyo a Puig a variar la política de Sanidad y Educación

Ciudadanos puso ayer la proa hacia la titular de Sanidad, Carmen Montón, uno de los miembros del Consell preferidos por la oposición esta la legislatura a raíz de su peculiar modo de realizar designaciones más allá de los cargos políticos de confianza, pues también se le discute el modo en que copa cualquier organigrama sanitario con militantes del PSPV. El síndic de Cs en Les Corts, Alexis Marí, fue ayer muy explícito: «Mientras se mantengan estas situaciones en Sanidad, no cuente con nosotros para nada». El aviso del portavoz de Ciudadanos se produjo 48 horas después de una reunión de Puig con un cargo público del partido naranja al que le trasladó el temor del PSPV a que una fractura en Podemos (a raíz del enfrentamiento interno, algo similar al ya acontecido a nivel nacional, pero que no se resolverá hasta la asamblea ciudadana autonómica que se celebrará el 14 de mayo) derive en una pérdida de apoyos para el Consell, tal y como ayer adelantó LAS PROVINCIAS.

Marí afirmó a este periódico que «hoy (por ayer) hemos dicho claramente al señor Puig que, como esto siga así, a nuestra puerta no llame. Si esta actitud del Consell, permitiendo lo que pasa en Sanidad y Educación, no varía, con nosotros que no cuenten para nada». El portavoz de Ciudadanos se quejó amargamente en la tribuna de Les Corts de la escasa transparencia de la gestión de Montón en lo referente a nombramientos, así como en lo relativo a las concesiones de centros sanitarios. Marí realizó una curiosa comparación: «Si el capitán de la KGB (en relación al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz) sospecha de alguien del Ejército (en relación a Montón), yo me fío del Capitán Alcaraz», lo que provocó las risas incluso en el señalado como jefe del 'espionaje'.

El síndic de Cs denunció la existencia de una «red clientelar» a raíz de los comentarios del exdelegado del Consell en la Ribera al desvelar la intención de colocar a «familiares amigos» cuando el Hospital de Alzira pase a manos públicas una vez finalice la gestión actual. El partido naranja también se opone al decreto de plurilingüismo aprobado por Vicent Marzà, el conseller de Educación, que favorece a las líneas en valenciano frente a las de castellano a la hora de recibir mejor formación escolar en inglés.

«Con el presidente Puig hablo de forma habitual, lo hago todas o casi todas las semanas. Y cada vez que lo hacemos sobre la política actual del Consell le comento las que yo creo que debe mejorar y las que, para nosotros, son inadmisibles, que es lo que está pasando con Sanidad. Y si persiste en eso, que no nos busquen para nada», explicó Marí en los pasillos de Les Corts al ser interrogado por si los planteamientos de expuestos ayer por el síndic en Les Corts fueron también los que se le trasladaron a Puig en su reunión con Ciudadanos en la que el presidente tanteó al partido naranja ante una eventual pérdida de apoyos por parte de Podemos en el caso de que la actual dirección del partido morado pierda su hegemonía. Desde el sector crítico podemista se lamentó ayer de que si para Puig es más fácil entenderse con Ciudadanos que con un Podemos más exigente, el jefe del Consell debe revisar «su compromiso con el cambio». Fuentes de Compromís vinculadas al Consell también lamentaron ayer esta posibilidad y recordaron que Puig ya hizo una seria tentativa de pactar con Ciudadanos cuando se atascó la cristalización del Pacto del Botánico, en junio de 2015.

Marí no aclaró si ha pulsado el estado de ánimo del presidente de la Generalitat, aunque afirmó que «yo sí estaría preocupado si fuese él y mantiene su actual política en Sanidad y Educación».