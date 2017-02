CSI·F carga contra el Consell por expulsarlos de una reunión

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), Daniel Matoses, señaló ayer que la decisión del Consell de «echar» a los representantes de su sindicato de la reunión a la que les habían convocado «formalmente» para abordar los cambios sobre el requisito lingüístico en la futura ley de función pública constituye «evidencia el sectarismo y el dogmatismo» del Ejecutivo valenciano. Matoses señaló que a CSI-F se les expulsó de la reunión porque «seguramente molestarían en la foto».

También anunció que van a recurrir la forma en que actúa la Administración, que a su juicio «vulnera el ordenamiento jurídico», pues está sustituyendo «los foros de negociación establecidos en el Estatuto básico del empleado público por una reunión de amiguetes, a la que le dan aspecto formal y se hacen la foto».

El dirigente sindical explicó que la futura ley de empleo público, en la que se ha introducido el requisito lingüístico, «no se ha negociado formalmente» en los foros «adecuados» con los sindicatos de la Mesa general, y únicamente les han entregado un borrador del anteproyecto de ley que todavía no ha aprobado el Consell.

«Nosotros siempre hemos abogado porque la lengua fuera un mérito y no un requisito» en las oposiciones a la hora de conseguir plaza una vez superado el proceso, pero «ellos lo han sustituido por el requisito, es decir, que quien no tenga determinadas titulaciones de valenciano no va a poder opositar a la función pública valenciana», señaló.

Matoses opinó que la exclusión del personal sanitario del requisito lingüístico es «seguramente para contentar a algún sindicato corporativo sanitario, para ver si de esa forma se aviene a suscribir la futura ley de función pública».

Matoses ha precisado que no es que no le guste la futura ley de Función pública, sino que no han tenido «oportunidad de leerla detenidamente», porque les han entregado un borrador «hace muy poco tiempo» y no han negociado «absolutamente nada».

Por su parte, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se solidarizó ayer con CSI·F por haberles «levantado» el Consell de la negociación sobre el requisito lingüístico, lo que a su juicio es un acto «impropio de un Gobierno que hace del diálogo, el talante y la participación su bandera».

Por otro lado, el portavoz socialista Manuel Mata dijo que el acuerdo supone que la ley de Función pública garantizará «algo que es puro sentido común» y que consiste en «aplicar» el Estatuto y las leyes garantizando la cooficialidad de las lenguas de la Comunitat. El diputado de Compromís Paco García Latorre expresó la satisfacción de su grupo por este acuerdo «histórico» y «proporcionado».

Por su parte, la diputada Sandra Mínguez, de Podemos, destacó el consenso alcanzado, porque «respeta» los derechos lingüísticos de los ciudadanos.