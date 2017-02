Iglesias echa en cara a Rajoy la corrupción del PP y este replica: «Menos mal que no es Robespierre»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha echado en cara a Mariano Rajoy los últimos casos de corrupción en los que se han visto implicados cargos del PP, como los que afectan al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, al expresidente de la Rioja Pedro Sanz o al exministro de Industria, José Manuel Soria.

En su respuesta en la sesión de control del Congreso, el jefe del Ejecutivo le ha recriminado que no aporte ni una idea para intentar que "este problema" deje de serlo. Y ante los casos enumerados, ha exclamado: "Menos mal que no es Robespierre".

Rajoy ha señalado que ante cualquier "problema político" hay que hacer una "justa apreciación de sus dimensiones" y ha pedido no "minimizar" ni "magnificar" este problema porque hay miles de personas que se dedican a la política que hacen "muy bien" su trabajo, están por "vocación", son "honestos" y "no merecen vivir bajo sospecha".

Maillo dice que la ley no puede obligar a dimitir por imputación El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha dicho hoy que no puede haber una ley que obligue a un cargo público a dimitir por imputación porque "sería inconstitucional", y ha subrayado que el principio general que debe regir es la presunción de inocencia y el juicio oral. En una entrevista en la Cadena Ser y preguntado por el documento firmado en Murcia con Ciudadanos (Cs), que dice que un imputado tiene que abandonar el cargo público, Martínez-Maillo ha pedido prudencia y ha insistido que cuando un político está imputado por corrupción "el momento concreto tiene que ser el juicio oral salvo circunstancias excepcionales". "Es imposible -ha dicho- que una ley hable de que por un supuesto de imputación haya que dimitir. La imputación por un caso de corrupción no es una condena, simplemente es una garantía para una persona que va a entrar en un juzgado y, por tanto, es imposible que una ley diga eso". Martínez-Maillo ha admitido que Ciudadanos impuso en un momento inicial unas exigencias mayores en algunos parlamentos autonómicos, como el de Murcia, pero luego en un acuerdo a nivel nacional hay otros compromisos. "Todo esto va evolucionando", ha dicho Maillo, que ha recordado que ayer mismo Ciudadanos, en la proposición de ley de lucha contra la corrupción, planteó que el momento sea el juicio oral, algo que ha tildado de "acertado".

Rajoy: la justicia «funciona»

"Por tanto, ni minimicemos ni magnifiquemos el problema. De lo que se trata es de abordarlo y tomar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro", ha afirmado, para señalar que en la pasada legislatura ya realizaron numerosas reformas legales y su Gobierno está ahora dispuesto a estudiar todas aquellas medidas de los grupos que sean "razonables" para mejorar la lucha contra la corrupción.

Rajoy ha indicado que los tribunales de justicia "están funcionando", así como la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estoy absolutamente convencido de que si perseveramos en esta forma de actuar, esto pronto dejará de ser una anécdota y usted tendrá que preguntarme por cosas diferentes", ha dicho al líder de Podemos.

El jefe del Ejecutivo ha recriminado a Iglesias que quiera ser "parte, juez, fiscal" y venga al Parlamento con la sentencia "dictada". "Para eso, no sé para qué me pregunta. En cualquier caso, menos mal que usted no es Robespierre y esto no es la Convención, porque si no tendríamos sin duda alguna un problema", ha enfatizado.

Rajoy ha afirmado que él ve a España de manera diferente porque, aunque sea un país con sus "problemas y dificultades", es una "gran nación". Y ha reiterado que "la inmensa mayoría" de las personas que se dedican a la política cumplen con "dignidad" su tarea.

El «hotelito» de Soria en Punta Cana

En concreto, Iglesias ha preguntado a Rajoy "con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada". "La corrupción no se combate ni con palabras ni con los lavados de cara de sus socios, se combate con hechos", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

A renglón seguido, el líder de Podemos ha enumerado numerosos casos de corrupción que han salpicado a dirigentes del PP, como Bárcenas, Púnica, Acuamed, Imelsa, Cooperación, Palma Arena, Brugal o Taula. Y se ha centrado "en los de la última semana, posteriores al Congreso Nacional" del Partido Popular.

Así, ha citado la "imputación" del presidente de Murcia por el 'caso Auditorio' por "supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público", o el hecho de que a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, se la atribuya "fraude, malversación, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada".

Igualmente, Iglesias se ha referido al ingreso en prisión de los 13 condenados por la pieza Fitur en la Comunidad Valenciana o el "chalecito" del expresidente de La Rioja. En especial, ha hecho hincapié en el caso del exministro Soria, después de que una sentencia judicial acredite que no pagó una suite de lujo en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2015.

De hecho, ha resaltado que el exministro "utilizó a un juez y a un fiscal para atacar" a la diputada de Podemos Victoria Rosell. "Ahora sabemos que Soria mintió en esta Cámara y a los españoles diciendo que su hotelito en Punta Cana lo pagaba con su dinero y hoy sabemos por el fallo de un juez que solo se pagó los masajes porque los facturaba otra empresa", ha aseverado, para recordar que llegó a llamar "delincuentes" a los periodistas que investigaban este caso.

Por eso, el secretario general de Podemos ha recomendado a Rajoy que proponga al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que dé ordenes al fiscal para que investigue las estancias de Soria en hoteles de lujo porque "a lo mejor se está ante un caso de cohecho".