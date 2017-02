Milagrosa reúne in extremis los 15.000 euros de fianza

valencia. La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez logró reunir in extremis los 15.000 euros que le solicitó el juez para eludir, por el momento, su entrada en la cárcel. Para conseguir el dinero, la expresidenta de Les Corts tuvo que recurrir a familiares y amigos, como indicaron fuentes de su entorno. Milagrosa Martínez tenía cinco días, a contar dese el pasado miércoles, para depositar la cantidad en la cuenta bancaria correspondiente. El plazo acaba hoy a las doce del mediodía y las mencionadas fuentes declaran que «cumplirá con el pago».

La exconsellera hubiera agotado su tiempo en libertad si sus allegados no le hubiern dado el apoyo económico necesario. El TSJCV impuso además a Martínez la obligación, siempre que hiciera efectiva la fianza, de comparecer dos días al mes, se le retiró el pasaporte y le prohibieron salir del país. Esos 15.000 euros no parecen una cifra excesiva para alguien que disfrutó en su día de sueldos públicos más que holgados. Por ejemplo, la nómina de un presidente del parlamento valenciano, en la época de Milagrosa Martínez, rondaba los 100.000 euros anuales. Sin embargo, las mismas fuentes deslizaron ayer la dramática situación que arrastra la mujer condenada a nueve años de prisión por amañar los contratos de Fitur. Actualmente ya no cobra el paro y sólo recibe el subsidio por desempleo para los que han agotado la prestación, algo más de 400 euros al mes, según acreditaría la documentación que presentó ante el tribunal, un argumento de peso a la hora de establecerse las medidas cautelares.

El TSJ descartó la entrada inmediata en prisión de Martínez por varios motivos, entre ellos por no tener otras causas pendientes con la Justicia, lo que evidentemente reduce el riesgo de fuga y un delicado estado de salud.