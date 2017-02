Lluch, Marco y Enguix, finalistas en la carrera para dirigir la nueva RTVV

El Consejo Rector de la nueva RTVV escogió ayer a la terna definitiva de aspirantes a dirigir la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) -la nueva RTVV-. Los elegidos son los periodistas Josep Ramon Lluch, Empar Marco y Salvador Enguix. Todos ellos, tal como destacan desde el propio órgano, se diferenciaron de los otros 12 postulantes en la segunda fase del proceso de selección, la de la baremación de proyectos para la próxima radio televisión autonómica. Unos trabajos que recibieron el 60% de la valoración total.

Lluch, Marco y Enguix se impusieron entre un total de 15 aspirantes durante una reunión de once horas que mantuvo en la jornada de ayer el Consejo Rector en el centro de producción de programas de Burjassot. En la CVMC consideran que Lluch, Marco y Enguix son los mejor preparados para dirigir la radio televisión valenciana. Josep Ramon Lluch es el actual director de antena de 7RM, la televisión de Murcia, además de uno de los rostros de referencia durante la primera etapa de la extinta Canal 9, como director y presentador del programa «Parle vosté, calle vosté», y de tener una dilatada experiencia como productor. Empar Marco fue la sorpresa, ya que sus méritos profesionales fueron de los que peor nota recibieron en la primera fase. Trabajó como lingüista para RTVV y es corresponsal en Valencia de TV3 y Catalunya Ràdio. Salvador Enguix, por su parte, fue delegado de Canal 9 en Alicante y en la actualidad trabaja como periodista en La Vanguardia y es profesor de la Universitat de València.

Los elegidos se someterán durante las próximas semanas a la correspondiente entrevista que supone un 10% de valoración. El aspirante definitivo deberá contar, al menos, con el respaldo de tres quintos del consejo, es decir, con el apoyo de seis de los nueve consejeros. Después de la votación, la comisión de la nueva televisión autonómica en Les Corts deberá ratificar el nombramiento por mayoría absoluta. En caso de no llegar a un consenso, el Consejo Rector deberá poner el nombre de otro candidato encima de la mesa.

El trío de periodistas afrontará las próximas semanas la última fase del proceso de selección

El aspirante definitivo deberá contar con el apoyo de seis de los nueve miembros del consejo

El número de candidatos inicial ascendía a 20, sin embargo, pronto fueron quedándose algunos nombres por el camino.Los descartados a primeras de cambio por carecer de estudios universitarios fueron Juli Esteve, productor ligado a RTVV y ex delegado de TV3; Ángel Martínez, exsubdirector de Radio 9, y Debora Moros, candidata de la que se desconoce experiencia profesional, tanto como periodista como en el ámbito de la comunicación audiovisual.

A ellos les siguieron otros dos descartes, los de Pepe Castro y Manuel Antón. Castro quedó fuera por no haber acreditado conocimientos de valenciano a pesar de ser valenciano parlante. Es consultor y experto en estrategias de marketing de alta dirección. Un histórico de la publicidad en la Comunitat que tuvo como cliente a Canal 9 en su empresa Prionomy. Y Antón fue desechado después de que el Consejo Rector detectara irregularidades en su proyecto. El ex trabajador de RTVV presentó en lugar de un plan para dirigir la nueva radio televisión una carta pidiendo honradez al máximo órgano de la Corporación a la hora de elegir al director general. A pesar de que la misiva gustó, no le valió para mantenerse en la carrera por el cargo.

A las puertas

Entre quienes partían con ventaja para acabar como finalistas por haber obtenido una valoración elevada de sus méritos profesionales (un 30% de la valoración total) se encontraban Mar Adrián y Benjamín Marín. Adrián era una de las cuatro mujeres que se presentaron al puesto. Ejerció como directora de IB3, el ente autonómico de Baleares, entre los años 2011 y 2015 y ha desarrollado su carrera profesional en RTVV, Televisión Aragonesa y Antena 3. Marín, que hace unos días publicaba en internet un vídeo promocional de su candidatura, fue coordinador de contenidos de la Copa América de Vela para Canal 9 y ejerce como profesor universitario.

El Consejo Rector aprobó a principios de mes una plantilla de puntuación para baremar los proyectos que presentaron los candidatos. Cada consejero y el propio presidente del órgano, Enrique Soriano, tenían el cometido de evaluar desde casa los expedientes que les fueron asignados para, dos semanas después, poner los resultados en común y debatirlos. Este fue el método escogido para evitar filtraciones sobre el resultado del procedimiento. Dieciséis días después, los miembros del órgano se reunieron para llegar a un consenso sobre las valoraciones de los expedientes, que incluyen ideas para la nueva RTVV, unos trabajos que tenían la mayor importancia en el proceso (el 60%). Tras deliberar, se 'quedaron' con tres nombres, los de Josep Ramon Lluch, Empar Marco y Salvador Enguix.