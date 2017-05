Ximo Puig: «Tengo más afinidad personal con algunos consellers no socialistas»

Ximo Puig recibe a LAS PROVINCIAS cuando cumple veinte meses al frente del Consell.

-¿En qué cree que han notado los valencianos su llegada a la Generalitat?

-En 20 meses se ha avanzado más que en 20 años en algunos aspectos. Y aún estamos en fase de progresión. ¿Qué ha cambiado? El escenario: estabilidad política, diálogo social y honradez. Cosas que han propiciado que todos los indicadores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana hayan mejorado.

-¿Está contento del funcionamiento del 'mestizaje' entre el PSPV y Compromís?

-Es una buena metodología de trabajo, made in Valencia. En términos generales, este es un Gobierno que está en el ámbito de la normalidad, un hecho que en el caso de la Comunitat Valenciana es casi revolucionario.

-¿Su buena relación con Mónica Oltra es postureo o es real?

-Yo no sé mentir, se me notaría. Es una complicidad absolutamente real.

-¿Le sorprende que el 44,4% de los votantes socialistas nunca votarían a Compromís, según el CIS?

-(silencio) Para ser sincero, no conocía ese dato. Tampoco sé cuantos votantes de Compromís no votarían al PSOE.

-El 35,8%.

-Es que somos partidos diferentes.

-Por eso llama más la atención ese buen rollito entre Oltra y Puig.

-La gestión de la diversidad va a ser la acción normal en la política de los próximos años. Estamos en un nuevo clima de mayor diálogo, empezando por el propio Consell, que tiene que tener distintas miradas pero que es un único Gobierno.

-Cuentan que la vicepresidenta del Consell se reúne todas las semanas con los consellers y altos cargos de su partido. ¿Eso no es una deslealtad hacia su Ejecutivo?

-(silencio). No tengo conocimiento de esta cuestión, pero me parece que cada uno puede gestionar la diversidad como corresponda. Yo no lo hago.

-Hay quien considera que su verdadero equipo, más que los consellers socialistas, es el que forman Arcadi España, Marta Hortelano, Toni Such, Antonio Torres, Alfred Boix, Andreu Ferrer e Ignasi Pla.

-El equipo del Gobierno valenciano es el Consell. A partir de ahí, hay mucha gente que colabora. Yo no hago distinciones entre consellers socialistas y no socialistas. De hecho, tengo más afinidades personales con algunos que no son socialistas. En cualquier caso, el Gobierno es único y sólo tiene una cara.

-Se cuestiona ahora al número tres de la conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, por no haber revelado que tenía alquilada una clínica a un proveedor de la administración. ¿Es un descuido como sostiene Sanidad, o algo más grave como interpreta Transparencia?

-La información que yo tengo es que Campos presentó su declaración de renta, es pública y no tiene ningún problema. En la traslación a la declaración de bienes se produjo una ausencia que después ha rectificado. La incompatibilidad parece que no es tal, que lo que se alquila es un local.

-¿Ve comparable el caso al de la exdirectora general de Internacionalización, Mónica Cucarella?

-Lo que hay que hacer es dar explicaciones. Al final, este gobierno lo que quiere es mostrar permanentemente la transparencia. No estoy de acuerdo en iniciar ninguna caza de brujas que no tendría sentido.

-Hay quien dice que usted esperará a ganar el congreso del PSPV para relevar a Montón y Salvador.

-Pues dicen mal (risas).

-¿No tiene a la vista ninguna crisis de Consell?

-No. Estoy a gusto con este Consell, con los consellers de los dos partidos y los independientes.

-¿Es verdad que su relación con la titular de Sanidad no ha vuelto a ser la misma desde que mostró en público su apoyo a Pedro Sánchez?

-En términos institucionales es exactamente la misma. Mantengo la confianza en ella. Si no, no sería consellera.

-¿Comparte la sensación extendida de que en consellerias como la de Educación el programa que se está aplicando es mucho más el de Compromís que el del PSPV?

-La política educativa es la del Gobierno valenciano.

-¿También respecto a la educación concertada?

-La relación con la enseñanza concertada en este momento es de colaboración. Que quede claro: las políticas productivas y de crecimiento han de ser lideradas por el sector privado, pero las de redistribución deben serlo por el sector público, que es el que garantiza la igualdad.

-Le he oído decir que el decreto de plurilingüismo no penaliza el castellano, pero sí que obliga a los padres a escoger la línea en valenciano para reforzar el inglés, ¿no?

-El plurilingüismo supone cumplir con la obligación que tenemos de conseguir que cuando se acabe la secundaria, los niños y las niñas sepan valenciano, castellano e inglés, que es lo que ahora no se produce.

-¿El sistema de retorno de envases (SDDR) es una buena idea mal planteada?

-El problema es que no tenemos los niveles suficientes de reciclaje y hay que buscar soluciones desde el diálogo y buscando la complicidad de los actores en este proceso.

-¿Y se equivocó el secretario autonómico al no hacerlo así?

-No se equivocó. La política es eso: plantear ideas, discutirlas y ver cómo se pueden alcanzar de una manera o de otra. La acción de Gobierno tiene su elasticidad.

-¿Qué lugares propuso su Consell para acoger a refugiados sirios para que el Gobierno central haya desestimado el 80%?

-Hace mucho tiempo que la Comunitat Valenciana pidió que se nos dejara ser solidarios. Y planteó en primera instancia 1.400 espacios. Ahora se dice que no son válidos, pero la única certeza absoluta es que nunca se nos ha dejado traer a estos 1.400 refugiados. Si hay algún espacio que no es adecuado, se pueden buscar otros.

-¿Por qué no participa en la cumbre soberanista del 2 de marzo?

-El Euram es un buen instrumento y nosotros hemos iniciado una política de colaboración con las CC AA vecinas. Pero es verdad que en este momento tenemos que buscar cuáles son las mejores oportunidades. La relación de la Comunitat Valenciana y Cataluña ha mejorado en el ámbito social, cívico, económico y político. Y de lo que se trata es de preservar esa buena relación y buscar las formulas que correspondan en cada momento ¿Ahora es interesante que se focalice más en los presidentes o en los contenidos? Pues probablemente en algunos contenidos concretos. Porque no nos tenemos que equivocar: Cataluña está en un proceso diferente y con el que este Consell no coincide.

-Por tanto, el motivo es la inoportunidad de coincidir con el presidente de una región que está en pleno proceso soberanista.

-No, porque yo he mantenido y voy a seguir manteniendo relaciones con el presidente Puigdemont y con el presidente de Cataluña sea quien sea y cómo sea. El problema son las coyunturas. Esto hay que ponerlo en su espacio coyuntural, y hay que ver en qué momento, cuando se trata de acciones de carácter político, pueden tener una interpretación u otra. Es una cuestión de oportunidad política, pero bien entendida.

-¿Está de acuerdo con que la eventual independencia de Cataluña es el principal problema al que se enfrenta el corredor mediterráneo?

-En absoluto. El corredor mediterráneo lleva en una situación de inacción desde antes de que se iniciara el proceso.

-El nuevo modelo de financiación, para situar a la Comunitat Valenciana en la media, ¿debe mejorar en cuánto dinero?

-Ese es un dato que en este momento no es conveniente ponerlo encima de la mesa...

-Se ha hablado de 1.300 millones.

-Lo que hay que situar en el debate son todos los ingresos, y ver qué parte de la tarta corresponde a los servicios públicos fundamentales y por tanto a la administración. Más que hablar de una cifra concreta, el nuevo modelo debe racionalizar el gasto público en España. Y también debe afectar a las políticas fiscales, porque no es posible que exista dumping fiscal en España como existe en este momento, mientras Montoro nos obliga indirectamente a subir los impuestos.

-Sin esa obligación de la que habla, ¿el Consell bajaría los impuestos como hace Madrid?

-Sería irresponsable bajar los impuestos cuando tienes una deuda de 43.000 millones, porque eso sería subir los impuestos a las generaciones futuras.

-¿Fue un error decir que Canal 9 reabriría el 9 d'Octubre de 2015?

-Sí. Un doble error: el mío, y el de que no se haya puesto en marcha.

-¿Le parece bien que el Ayuntamiento de Valencia le cobre el IBI a la Iglesia?

-Yo no lo aplicaría a edificios históricos, incluso a las confesiones religiosas se podría plantear. Es obvio que edificios, pisos o actividades que no tengan nada que ver con la confesión, ni con el arte o la cultura, deben tener el mismo tratamiento. Pero a las iglesias, yo no sería partidario de cobrar el IBI.