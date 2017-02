Caturla, ante el juez: «Ciegsa contrataba unas veces a gente del PP y otras no»

valencia. El ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, explicó ante el juez del caso Imelsa el funcionamiento en la empresa pública de construcción de colegios: «Ciegsa no contrataba a quien un político recomendaba. Unas veces se contrataba a gente del partido -PP- y otras de otros sitios».

Así se desprende de la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, que Caturla prestó el 19 de enero de 2017 en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia dentro de una de las piezas separadas del caso Imelsa. Caturla explicó que fue nombrado consejero delegado de Ciegsa en diciembre de 2004 y señaló que el presidente de la sociedad en ese momento era el exconseller Alejandro Font de Mora. El investigado basó su declaración en afirmar que «todo era correcto» y estaba «legalmente hecho», y aseguró que en Ciegsa no se contrataba a quien un político recomendaba: «Unas veces se contrataba a gente del partido y otras de otros sitios -por parte de recursos humanos-», dijo. También advirtió de que el control político en la empresa pública lo tenía el presidente del consejo, «que se apoyaba en la opinión de los consejeros y del vicepresidente».

Explicó que cuando le nombraron consejero delegado decidieron que había que agilizar el tema del suelo para la construcción de colegios. Indicó que «faltaban personas de confianza que se pusieran en contacto con los alcaldes» y entonces «se quiso potenciar el departamento de relaciones institucionales para que fuera más operativo».

Así, llegaron «varias propuestas» al consejo, entre ellas, una del expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, también investigado en esta pieza. «Se comentaría en el partido -PP- que se buscaba gente para ser imagen de Ciegsa con los ayuntamientos. Y además del partido, lo sabía más gente», explicó.

En resumen, Caturla, quien deslizó durante el interrogatorio que en esos momentos había «tensión entre dos familias políticas que había en el partido, los próximos a Zaplana y a Camps», advirtió de que para cargos de total confianza «se buscaban a las personas más afines que pudieran compartir el proyecto, que estaban en una sociedad anónima». Eran varias las personas que hicieron «propuestas» para entrar en Ciegsa, que no «imposiciones», según aclara en su declaración. Entre ellos, citó a Rus y a la entonces jefa de gabinete de Francisco Camps, Ana Michavila.

«Busca exculparse»

Por su parte, la diputada de Compromís en Les Corts, Belén Bachero, denunció que Caturla no hubiera dado «explicaciones ni de los sobrecostes ni de la red clientelar ni de las responsabilidades de sus jefes por el saqueo de Ciegsa» pese a ser «una de las piezas claves de esta trama corrupta». Bachero incidió en que se trata de la declaración de «uno de los máximos responsables» que, a su juicio, «busca exculparse diciendo que todo estaba correcto y se hacía de manera legal».

La parlamentaria «no ha dado las explicaciones oportunas, porque lo cierto es que en esa empresa pública se creó una red clientelar con sueldos desorbitados para dirigentes del PP». «Tampoco ha explicado cómo se generó el mayor perjuicio a las arcas públicas de esta trama, los 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de colegios, el mayor saqueo de fondos públicos en época del PP, que deberían haber ido a parar a escuelas e institutos y que acabó en bolsillos corruptos», añadió Bachero.