Ximo Puig: «Actué siempre con lealtad con el anterior secretario general»

¿No merecía el comité nacional del PSPV una explicación de su secretario general de por qué dimitió de la ejecutiva federal o por qué apoyó la abstención en la investidura de Mariano Rajoy?

He dado todas las explicaciones que se me han pedido.

¿Y si no se han dado más es porque nadie las ha pedido?

He dado todas las explicaciones. Y en cualquier caso, lo que he hecho ha sido siempre pensando en el interés general del partido y de los ciudadanos.

¿La mejor candidata posible, si decide presentarse a las primarias, es Susana Díaz?

Tiene que decirlo ella. No soy quien para hablar por nadie.

¿Se excedió Ximo Puig con tanto protagonismo en el debate orgánico federal?

Es que no he tenido protagonismo orgánico. Muchas veces he tenido más protagonismo mediático porque se estaba en una situación muy complicada. El PSOE estaba en la UCI y ahora está en planta. Es un momento en el que desgraciadamente no estuvimos en general, y yo en particular, demasiado acertados.

Pero usted fue el primero que puso en cuestión públicamente el liderazgo de Sánchez.

Aquella declaración (el tiempo pasa, todo es revisable) me la atribuía a mí mismo. El tiempo político en España se ha acortado mucho. Y muchos líderes socialdemócratas europeos han perdido las elecciones y se han ido. Yo siempre he actuado con lealtad con el anterior secretario general, y con el anterior del anterior.

¿Apuesta por la disolución de la estructura provincial?

Es un debate que se tendrá en general y todas las posibilidades están encima de la mesa.

Dice que ve un horizonte orgánico tranquilo en el PSPV. ¿No le inquieta que los tres presidentes provinciales hayan mostrado con mayor o menor claridad su respaldo a la candidatura de Pedro Sánchez?

No hay razones objetivas para pensar que el congreso del PSPV vaya a ser conflictivo. El partido está en un buen momento de cohesión interna. Tenemos que acertar el diseño del nuevo PSPV para los próximos años. Cuento con todo el mundo, no le he puesto la cruz a nadie.