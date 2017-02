El juez desestima la petición de los ediles del PP de archivar el caso del blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que instruye el caso Imelsa, desestimó la petición presentada por tres concejales, un exconcejal, tres asesores y dos exasesoras del PP de la ciudad de Valencia en el consistorio investigados por un presunto delito de blanqueo para que se archivara la causa, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer provisionalmente el caso en relación con el exedil y diputado autonómico Miguel Domínguez.

La decisión se dio a conocer una semana después de que la Sala de lo Civil y Penal sobreseyera provisionalmente la causa abierta a Domínguez, exconcejal del PP Ayuntamiento de Valencia y actual diputado no adscrito en Les Corts, también por un presunto delito de blanqueo de capitales, el conocido como 'pitufeo', investigado en el caso Imelsa al no ver «suficiente respaldo probatorio». En un auto fechado ayer, el juez responde a la petición de sobreseimiento realizada por varios investigados: los concejales María Jesus Puchalt, Vicente Igual y Cristóbal Grau, el exconcejal Francisco Lledó, los asesores Julio Valero, Luis Salóm y Andrés López y las exasesoras Marisán Martín y Visi Boquer.

El instructor fundamenta su rechazo a la solicitud de los investigados en que su petición «sigue siendo prematura». En este sentido, hace notar que el archivo provisional de la causa sobre Domínguez se efectúa por considerarse que no hay otras diligencias que se deban acordar en relación con el objeto de esa instrucción «pero advierte de la posibilidad de reapertura cuando la instrucción en este juzgado esté terminada».

Por tanto, «subyace el criterio de que la causa respecto del aforado Miguel Domínguez queda en suspenso en tanto que por este instructor (y no en paralelo) se termine la investigación acerca de la posible procedencia ilícita del dinero». «Y así se va a hacer», asevera.

Asimismo, el juez subraya que «la instrucción no está concluida». «Tantas veces se ha dicho ya, que se supone que la afirmación de algunos recurrentes de que la instrucción está finalizada constituye, más que un error de valoración del objeto de esta causa, es un argumento sugestivo». Lo que está instruido es la mecánica del llamado pitufeo, es decir, la recaudación y la supuesta devolución del dinero aportado».

«Algo más» que blanqueo

«Pero el delito de blanqueo -prosigue- es algo más, y lo que está en curso de investigación, en una pieza secreta, como saben las partes, son hechos relativos precisamente a la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado o de la fuente de recursos económicos, clandestinos, ilícitos y de posible origen criminal de donde salieron esos 50.000 euros». «Para entendernos, debe insistirse una vez más: aquí no se están investigando 49 delitos de blanqueo de capitales sino un solo delito de blanqueo de 50.000 euros en las que a 49 personas (al margen de la responsabilidad penal corporativa del partido al que pertenecen), se les puede atribuir racionalmente, de momento, indicios racionales de posible participación en su comisión».

El juez añade que «por algunas defensas se está tratando de dar un valor excluyente, definitivo, que no procede aquí, al hecho de que no se haya podido demostrar positivamente respecto de sus patrocinados ni el supuesto conocimiento de la finalidad delictiva de esa aportación ni el reintegro, ni el ingreso en cuenta; pero no debemos olvidar que la dinámica comisiva del blanqueo conlleva precisamente la notas de opacidad y de ocultación de la suma reintegrada».