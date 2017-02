Caturla: «Ciegsa no contrataba a quien un político recomendaba. Unas veces se cogía a gente del PP y otras no»

El ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, explicó ante el juez del caso Imelsa el funcionamiento en la empresa pública de construcción de colegios: "Ciegsa no contrataba a quien un político recomendaba. Unas veces se contrataba a gente del partido y otras de otros sitios".

Así se desprende de la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Caturla prestó el 19 de enero de 2017 en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia dentro de la pieza separada F del caso Imelsa.

Caturla explicó que fue nombrado consejero delegado de Ciegsa en diciembre de 2004 por parte del entonces conseller Esteban González Pons y señaló que el presidente de la sociedad en ese momento era el también exconseller Alejandro Font de Mora.

El investigado basó su declaración en afirmar que "todo era correcto" y estaba "legalmente hecho", y aseguró que en Ciegsa no se contrataba a quien un político recomendaba: "Unas veces se contrataba a gente del partido y otras de otros sitios --por parte de recursos humanos--", dijo. También advirtió de que el control político en la empresa pública lo tenía el presidente del consejo, "que se apoyaba en la opinión de los consejeros y del vicepresidente".

Explicó que cuando le nombraron consejero delegado decidieron que había que agilizar el tema del suelo para la construcción de colegios. Indicó que "faltaban personas de confianza que se pusieran en contacto con los alcaldes" y entonces "se quiso potenciar el departamento de relaciones institucionales para que fuera más operativo".

Así, llegaron "varias propuestas" al consejo, entre ellas, una del expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, también investigado en esta pieza. "Se comentaría en el partido --PP-- que se buscaba gente para ser imagen de Ciegsa con los Ayuntamientos. Y además del partido, lo sabía más gente", dijo.

En resumen, Caturla, quien deslizó durante el interrogatorio que en esos momentos había "tensión entre dos familias políticas que había en el partido, los próximos a Zaplana y a Camps", advirtió de que para cargos de total confianza "se buscaban a las personas más afines que pudieran compartir el proyecto, que estaban en una sociedad anónima".

Eran varias las personas que hicieron "propuestas" para entrar en Ciegsa, que no "imposiciones", según aclara en su declaración. Entre ellos, citó a Rus, a González Pons y a la entonces jefa de gabinete de Camps, Ana Michavila.

Alta dirección y despidos

En relación con los contratos de alta dirección, declaró que fueron por "decisión del consejo de administración": "Estas decisiones del consejo se trasladan al equipo directivo de la casa. Yo cumplo y ejecuto lo acordado por el consejo de administración a través del equipo directivo que lleva el día a día", explicó.

Preguntado por si para los despidos también se comentaba con carácter previo en el partido, señaló que no tenía nada que ver y dijo que el despido "es por pérdida de confianza". Así mismo, interpelado por si algunos empleados estaban yendo a trabajar, declaro que "sí".

Al respecto, en relación con uno de estos trabajadores por los que se le interrogó, Caturla expuso que estuvo en la sede y luego se fue a Hernán Cortés. "Le dije que fuera a ayudar al partido los sábados por la tarde y cuando tuviera tiempo libre, no en el horario de trabajo en Ciegsa". Indicó que el despacho de Hernán Cortés se buscó por falta de espacio en la sede: "Se buscó un alquiler razonable y más barato que el de la sede, donde ya no había ni despachos ni se podía trabajar bien".