La acusación socialista se libra de pagar las costas pese a la absolución

valencia. Los socialistas de la ciudad de Valencia cosecharon un sonoro varapalo político con el fallo de la Audiencia de Palma que absuelve a los cinco encausados valencianos y rechaza la existencia de una trama valenciana. Y pese a ello, aún lograron evitar lo que hubiera sido una consecuencia judicial todavía peor: hacer frente al pago de las costas de la defensa del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, contra el que el PSPV mantenía la acusación popular. El fallo conocido ayer exime a los socialistas del cap i casal de hacer frente a esa condena, que en términos políticos habría acentuado aún más el fracaso de su personación en esta causa.

La clave de esa decisión figura en el propio fallo. La defensa de Grau solicitaba la condena a los socialistas al pago de las costas al remarcar que la fiscalía no acusaba a su defendido. Y esa circunstancia, es decir, que su defendido no fuera acusado por el ministerio público ni por ninguna otra acusación, podía ser uno de los factores a tener en cuenta por el tribunal para condenar al pago de las costas a la acusación.

Pero no es así. En el fallo se especifica que no se observa «actuación perturbadora alguna» por parte de la acusación popular ejercida por los socialistas de la ciudad de Valencia, «concernida a los pedimentos de condena postulados frente al acusado». «El resultado del acopio probatorio analizado y los fundamentos en los que amparamos nuestra decisión, no permiten concluir en tal sentido», se advierte.

El juez considera que «el solo hecho de que el posicionamiento del ministerio fiscal resulte ser discrepante con el mantenido por la acusación popular no sirve de fundamento, por sí mismo, para justificar dicho pronunciamiento».

Para los socialistas de la ciudad de Valencia, que el fallo les exima de ese eventual pago de las costas relativiza el fracaso político que supone la absolución de Grau. Sobre el exvicealcalde de Valencia se habían centrado todos los objetivos del PSPV, después de no haber logrado salpicar directamente a la exalcaldesa Rita Barberá.

Ayer, el PP de la ciudad de Valencia, así como la presidenta regional de los populares, Isabel Bonig, coincidieron a la hora de exigir que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y primera teniente de alcalde del consistorio, Sandra Gómez -la abogada que en representación del PSPV local logró que se terminara encausando a Grau, incluso en contra del criterio del ministerio fiscal- se disculpara por lo ocurrido. Pese a ello, la propia Gómez siguió el discurso oficial de su partido para remarcar que, con independencia del fallo judicial, existen unas responsabilidad políticas.

Con todo, buena parte de la visibilidad lograda por Gómez en el ámbito de su partido obedeció al éxito logrado en esa fase de instrucción del proceso. La ahora portavoz socialista no ejerció el papel de letrada en el juicio, papel que cedió a otro despacho de letrados.

Que la Audiencia de Palma no condene a los socialistas evita que el PSPV de la ciudad de Valencia salga de esta investigación en unas condiciones similares a las del seudosindicato de funcionarios Manos Limpias, condenados en este caso a pagar todas las costas que el juicio haya supuesto para la infanta Cristina de Borbón.

Manos Limpias, representado por la abogada Virginia López Negrete, era la única acusación contra la infanta, para quien pedía ocho años de cárcel y que ha salido absuelta. Esa circunstancia, que únicamente una acusación popular fuera la que solicitara condenar a la Infanta -el ministerio público no lo hacía- ha resultado determinante para que Manos Limpias terminara condenado. El seudosindicato era la única acusación que pedía la condena de la infanta Cristina y, tras la absolución de los delitos contra la Hacienda Pública de los que le acusaba, ha sido condenada a pagar las costas del juicio. El caso resulta similar al de la acusación popular de los socialistas de la ciudad de Valencia -porque tampoco compartía criterio judicial con la fiscalía-, pero el fallo considera en el caso del PSPV que no ha existido una «voluntad perturbadora» que mereciera el reproche de la condena al pago de las costas.

La sentencia del caso Nóos también condena a Manos Limpias, investigada en la Audiencia Nacional por estafa, a abonar la mitad de las costas del proceso a Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin Diego Torres.

El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por concertar supuestamente con la entidad Ausbanc retirar acusaciones en juicios a cambio de dinero.

De hecho, una de las vertientes del caso se refiere a la acusación de Manos Limpias en Nóos, donde supuestamente Manos Limpias y Ausbanc pidieron 3 millones de euros a cambio de retirar los cargos contra la infanta.

Bernad estuvo en prisión desde abril de 2016 hasta el pasado diciembre por esta investigación y negó al juez ese supuesto chantaje, aunque admitió que estaba dispuesto a retirarle la acusación solo «por el bien de España, sin un duro». En la sentencia, las magistradas confirman su decisión de no expulsar del procedimiento a Manos Limpias, lo que pidieron durante el juicio varias de las defensas tras salir a la luz la investigación en la Audiencia Nacional.

En concreto, la defensa de Torres alegó que el acta con la que Manos Limpias se personó en la causa era falsa, basándose en un artículo de prensa. Respecto a estos «vicios» de nulidad que podrían afectar a las actas de personación de Manos Limpias en el juicio, la sala considera en la sentencia que no consta «falsedad alguna» que permita acoger esta petición.