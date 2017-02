Los cinco acusados valencianos han pedido la absolución

Los cinco integrantes de la rama valenciana de Nóos están hoy también pendientes de su futuro. Jorge Vela y José Manuel Aguilar, exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); Luis Lobón, exsecretario autonómico de Eventos; Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de Cacsa, y el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, han defendido durante el juicio en la Audiencia de Palma la legalidad de las adjudicaciones a Iñaki Urdangarin. Por ello, han pedido la absolución en un proceso que arrancó hace once años.

A los ex altos cargos valencianos, así como al ex número dos del Consistorio de Valencia, se les acusaba de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres cumbres deportivo-empresariales conocidas como Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Se enfrentaban, por ello, a 11 años de cárcel en el caso de Alfonso Grau; ocho años para el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela, su ex directora de gestión, Elisa Maldonado, y para el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón. Para el sucesor de Vela al frente de Cacsa, José Manuel Aguilar, pide seis años de prisión.