Alfonso Grau: «Es un día de recuperar la tranquilidad perdida por unas maniobras que prefiero no calificar»

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, absuelto por la Audiencia de Palma en el caso Nóos, ha asegurado este viernes que este es un día "de recuperar la tranquilidad perdida por unas maniobras que prefiero no calificar", aunque ha admitido que el calvario por el que ha pasado "no se resarce de ninguna manera" y ha afirmado que "evidentemente" se ha sentido perseguido.

Grau se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a la cadena COPE, recogidas por Europa Press, tras conocer la sentencia que le absuelve en el caso Nóos, en el que había sido acusado por el PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, que le pedía once años de prisión. A partir de ahora, ha dicho querer disfrutar de su vida y "pasar página de estas pesadillas, olvidarlas y pedir a Dios que reparta un poco de sensatez y que salgamos de esta vorágine que no lleva a ningún sitio bueno".

El exvicealcalde, que ha recalcado que se alegra "lo infinito de todo corazón" por los otros cuatro ex altos cargos valencianos que también han sido absueltos, ha reconocido que ha habido gente, "unos cuantos", que le han decepcionado en estos años pero también otros "han demostrado ser los amigos de verdad".

"Felicitar hoy es muy fácil. Haber estado a mi lado estos últimos casi tres años no era tan fácil y ha habido quien lo ha estado y a esos, todo mi cariño, mi respeto y mi gratitud. A los otros, como decía nuestro Señor, sepulcros blanqueados, no se me ocurre otra fase mejor".

El exvicealcalde y expresidente de la Fundación Turismo Valencia ha explicado que ha recibido la noticia de la absolución en el coche ya que está fuera de Valencia. "Decidí que era lo más sensato, fuera cual fuera el tenor de la sentencia, era estar fuera de circulación", ha explicado, para añadir que la primera llamada que ha hecho ha sido a su hija porque han sido daños "duros".

Preguntado por su valoración de la acusación de los socialistas a diferencia de la absolución de la Audiencia, ha considerado que en España "estamos instalados en una especie de locura absolutamente disparatada y desproporcionada, y a la que lamentablemente debo decir que los medios de comunicación, o algunos de ellos, tienen una responsabilidad manifiesta en la situación de alarma social creada por asuntos que en ningún caso puedo pensar que esa alarma social se ha generado espontáneamente".

Por ello, ha instado a hacer "una reflexión todos porque no estamos actuando ni con sensatez ni mucho menos con Justicia. Y como lo siento, lo digo", ha remachado. Interpelado por cómo se resarce el "calvario" vivida, ha respondido que "de ninguna manera" ya que, jurídicamente, se le ha declarado inocente por lo que, "de qué se queja usted", ha ironizado.

«Condena de telediario»

"El problema no es solo ese, sino el juicio mediático, la condena de telediario, las chirigotas que se montaban a costa de los presuntos delincuentes que hemos ocupado cargos públicos", ha lamentado, y ha añadido que, al final, "no somos conscientes de que esto al único que sitio al que lleva" es a rechazar cargos públicos en el caso de que se ofrezcan.

Si ahora le ofrecieran alguno a él, contestaría: "quita ya, por Dios, quita hombre, ni aunque estuviera hambriento". Y esta situación, ha advertido de que llevará a conseguir que los "mayores intereses de España, que nos afectan en todos los sentidos a todos los españoles, terminaremos poniéndolos en mano de los más indeseables". "Eso es lo que puede suceder si seguimos por este camino", ha augurado.