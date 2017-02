El tripartito evita que Oltra rinda cuentas sobre los refugiados

El tripartito salió ayer al rescate de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. PSPV, Compromís y Podemos votaron en contra de que la también consellera de Igualdad compareciera de manera urgente en Les Corts para hablar sobre las plazas ofrecidas por la Generalitat al Gobierno central para la acogida de refugiados. Una petición que nació del PPCV y contó con el respaldo de Ciudadanos. Es la segunda vez en pocos días que los firmantes del Acord del Botànic protegen a Oltra. La semana pasada evitaron que Transparencia certificara, también a propuesta de los populares, si la número dos de la consellera de Igualdad, Sandra Casas, había incurrido en incompatibilidades como secretaria autonómica de Servicios Sociales.

La portavoz del PPCV, Isabel Bonig, no se anduvo con chiquitas ayer a la hora de crticar a Oltra. Explicó que debe dar explicaciones sobre las políticas del Ejecutivo valenciano en relación a los refugiados porque ha hecho de «un drama, su lucha personal». Recordó que «cual Evita Perón, se fue a Grecia a visitar campos de refugiados», que «ella era la más cristiana para recoger a la gente» y que «montó un sarao en el Palau de la Generalitat con el barco de Balearia -la empresa cedía uno para recoger a 1.000 desplazados en Lesbos- que luego hubo que devolver con ese viaje a Cuba -el Consell incluyó a la compañía en su expedición a la isla el pasado agosto-. Amor por amor».

La líder de los populares destacó que la acogida de los refugiados responde a «una política de la Unión Europea que hay que atender y atajar de forma global», al tiempo que criticó que «el 80% de las plazas» puestas por el Consell a disposición de los desplazados «no cumplen las condiciones». «De más de 1.400 plazas para albergarles, sólo algo más de 200 son habitables», añadió. «Alguien tendrá que comparecer para explicar esto, pues no, balones fuera, la culpa a Mariano Rajoy», señaló Bonig. «El Gobierno tendrá su culpa, pero aquí, si no tienen responsabilidad, ¿qué hacen gobernando?», se preguntó. «Si al final no van a tener ninguna -responsabilidad-, para qué queremos autonomía», concluyó.

Ciudadanos sí se posicionó del lado del PPCV en este tema. Su portavoz, Alexis Marí, aseguró que dar solución a la situación de los refugiados es «urgente y necesario», por lo que se mostró a favor de que Oltra comparezca en Les Corts. Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, defendió la negativa a la comparecencia ya que, a su juicio, es el Gobierno central quien no pone «los medios necesarios para que vengan refugiados a nuestro territorio», idéntico argumento del que echó mano el portavoz de Podemos, Antonio Montiel.