Iglesias se encara con los «machirulos» del PP

La bancada de Podemos y la popular han tenido esta mañana sus más y sus menos durante el pleno del Congreso. El cruce de reproches se ha iniciado cuando el diputado de Unidos Podemos Antón Gómez Reino cuestionaba a Cristóbal Montoro sobre el nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como consejero de Red Eléctrica de España. Para Unidos Podemos, es un nuevo caso de 'puerta giratoria'. "Lo podemos llamar claramente corrupción o nepotismo", ha resumido más tarde Gómez Reino en declaraciones a La Sexta.

Las versiones difieren sobre la causa del alboroto. Según los populares, Pablo Iglesias se habría tocado la cara con la mano con el fin de tachar a los representantes del PP de caraduras. Para Iglesias, fueron sus adversarios políticos los que hicieron los gestos despectivos.

El líder de Podemos ha terminado por encararse con el popular Ángel González. Según testigos del PP, Iglesias habría instado a González a que bajara de su escaño, mientras que desde el partido morado se han denunciado los gestos agresivos del representante popular y un "¿quieres que vaya o qué?".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha visto obligada a intervenir para asegurar el orden."Ustedes quieren que nos respeten los ciudadanos y ese respeto se gana aquí cada día, de la mañana a la noche y especialmente respetando a quienes son o pueden ser sus oponentes políticos”, ha recriminado Pastor.

«No nos vamos a amilanar»

"No me ha gustado que nos señalaran algunos diputados del PP que llegaron a decir 'a ver si voy a bajar'", ha explicado después Íñigo Errejón, quien asistió a este nuevo rifirrafe de Iglesias sentado a su lado. “Estas formas sobran, nosotros desde luego no aceptamos esas formas ni nos vamos a amilanar por esas formas, pero desde luego sobran en el Parlamento", ha añadido el portavoz parlamentario de Unidos Podemos.

Irene Montero ha hecho uso de la originalidad para condenar la actuación de los populares, a los que ha llamado "machirulos". Por último, Iglesias ha avisado a los populares de que se pueden ir acostumbrando a tener en frente "una oposición de verdad".

Villalobos habrña de «piel finita»

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha tachado de "machirulo" al diputado del PP Ángel González por la actitud "agresiva" que según ella ha mantenido esta mañana en el pleno del Congreso, durante el que se ha encarado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otros diputados.

Al término de la sesión de control al Gobierno, Montero ha ofrecido su versión sobre el incidente que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a interrumpir una respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al diputado de En Marea Antonio Gómez Reino.

Montero ha asegurado que ha visto "un poco machirulo" a este diputado, y por ello le ha emplazado a acercarse "la próxima vez" al escaño "un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el PP" para hablar con el presidente del grupo de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

"Le hemos dicho que se tranquilice y que hable con educación", ha explicado la diputada sobre los gestos que ella misma e Iglesias han hecho mientras hablaba Montoro, y que fuentes del PP interpretan como un reto al diputado por Málaga para que bajara de su escaño.

Irene Montero ha insistido en reprochar al PP las "actitudes tan machirulas de estos personajes", a los que ha exigido "un poquito de educación, bajar el tono y hablar si quieren con el presidente de mi grupo".

"Que vengan al escaño con un poquito más de educación", ha zanjado.

Tras los reproches de esta diputada, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido a La Sexta que no se ha enterado de lo ocurrido en el pleno, pero ha señalado que en su opinión no es más que una "anécdota", y es lógico que en el pleno se produzcan "rifirrafes" o momentos que "no van más allá".

Tras el incidente, la diputada del PP Celia Villalobos ha manifestado e n los pasillos de la Cámara que los parlamentarios del PP "tienen la piel muy finita", tras preguntar a los periodistas por el significado de la expresión "machirulos", que aludiría al supuesto machismo y 'chulería' del diputado popular.